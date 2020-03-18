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Укрзалізниця обмежує роботу залізничних вокзалів

Укрзалізниця обмежує роботу залізничних вокзалів
03:00 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Усі залізничні вокзали України закривають з 18 березня.

Укрзалізниця запроваджує обмеження в роботі залізничних вокзалів - вони будуть закриті з 12.00 18 березня.

Про це повідомляє пресслужба відомства у Facebook.

"З 12:00 18 березня 2020 року вводяться обмеження на відвідування залізничних вокзалів для запобігання поширення коронавірусної інфекції. Від завтра усі залізничні вокзали будуть закриті для відвідувачів", - йдеться у повідомленні.

Працюватимуть лише залізничні каси на повернення квитків. На вокзали запускатимуться одночасно групи людей з не більш ніж 10 осіб.

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"Сьогодні для зменшення черг до залізничних кас Укрзалізниця відкриє їх максимальну кількість на усіх вокзалах країни", - зазначається у повідомленні.

В Укрзалізниці нагадують, що через велику кількість дзвінків телефонна лінія контактного центру перевантажена, відтак для оперативного інформування пасажирів постійно оновлюється сайт, сторінка у Facebook та Telegram-канал.

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Все по темі:

Вирус, Карантин, Укрзалізниця, Вокзал, Пандемия, Коронавірус, Covid-19.
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