Укрзалізниця обмежує роботу залізничних вокзалів

Укрзалізниця запроваджує обмеження в роботі залізничних вокзалів - вони будуть закриті з 12.00 18 березня.
Про це повідомляє пресслужба відомства у Facebook.
"З 12:00 18 березня 2020 року вводяться обмеження на відвідування залізничних вокзалів для запобігання поширення коронавірусної інфекції. Від завтра усі залізничні вокзали будуть закриті для відвідувачів", - йдеться у повідомленні.
Працюватимуть лише залізничні каси на повернення квитків. На вокзали запускатимуться одночасно групи людей з не більш ніж 10 осіб.
"Сьогодні для зменшення черг до залізничних кас Укрзалізниця відкриє їх максимальну кількість на усіх вокзалах країни", - зазначається у повідомленні.
В Укрзалізниці нагадують, що через велику кількість дзвінків телефонна лінія контактного центру перевантажена, відтак для оперативного інформування пасажирів постійно оновлюється сайт, сторінка у Facebook та Telegram-канал.