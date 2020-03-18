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Ібупрофен vs коронавірус

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Ібупрофен vs коронавірус
16:01 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com

Новини України:В інтернеті масово поширють інформацію про шкоду вживання ібупрофену під час коронавірусу.

В Інтернеті активно розповсюджують інформацію про вживання ібупрофену під час коронавірусу. Поряд із справжніми медичними порадами досить часто поширювали дезінформацію. Про це пише BBC.

Під час виступу перед BBC, медичні працівники сказали, що ібупрофен не рекомендується для лікування симптомів коронавірусу. Ті, хто приймав ібупрофен до виявлення коронавірусу не повинні припиняти його вживання самостійно. Треба звернутись до лікаря.

І парацетамол, й ібупрофен можуть знизити температуру і допомогти при грипоподібних симптомах. Але ібупрофен та інші нестероїдні протизапальні засоби (НПЗП) підходять не всім і можуть спричинити побічні ефекти, особливо для людей з астмою, проблемами з серцем та кровообігом.

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Веб-сайт NHS раніше рекомендував і парацетамол, й ібупрофен, але з тих пір змінив інформацію, тепер сайт пише, що "поки немає надійних доказів того, що ібупрофен може нашкодити при коронавірусі (Covid-19) ... доки ми не отримаємо більше інформації, приймайте парацетамол, доліковуючи симптоми коронавірусу, якщо тільки лікар не заборонив його приймати».

NHS також зазначає, що люди, які вже приймають ібупрофен за порадою лікаря, не повинні припиняти його приймати, не порадившись з лікарем.

Фото: pixabay.com

Фейкова інформація

Але окрім порад в мережі все ще поширюють багато дезінформації. В інтернеті поблікують помилкові повідомлення, які стверджують, що:

• "У реакторі реанімації в Корці перебувають четверо молодих людей, які не мали основних симптомів захворювання на коронавірус - всі приймали протизапальні засоби, і це спричинило більш важкий перебіг хвороби"

• Віденський університет надіслав записку з попередженням, що людям, які мають симптоми коронавірусу, слід припинити приймати ібупрофен, "оскільки було виявлено, що він збільшує швидкість поширення коронавірусу в організмі, і це стало причиною ситуації в Італії"

• "В університетській лікарні в Тулузі у Франції у чотирьох молодих людей виявили коронавірус, вони не мали жодних проблем зі здоров’ям. Їхня хвороба спричинена тим. що вони приймали знеболюючі, такі як ібупрофен".

Ці історії з'являються на різних платформах.

Фото: pixabay.com

Що відомо про ібупрофен та Covid-19?

Ще не було досліджено як ібупрофен впливає на хворого на коронавірус (Covid-19).

Є інші респіраторні інфекції, стосовно яких є припущення, що ібупрофен пов'язаний із більш складними захворюваннями, хоча точно не відомо, чи ібупрофен викликає. Про це сказав Пол Літт, професор досліджень первинної медичної допомоги в університеті Саутгемптон.

Деякі експерти вважають, що протизапальні властивості ібупрофену можуть «послабити» імунну відповідь організму.

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Професор Парастоу Доньяй з Університету Редінга говорить: "Існує багато досліджень, які дозволяють припустити, що застосування ібупрофену під час респіраторної інфекції може призвести до погіршення захворювання або до інших ускладнень".

Але, за її словами, вона не бачила жодних наукових доказів, які б чітко показували, що цілком здоровий 25-річний пацієнт, який приймає ібупрофен із симптомами COVID-19, наражає себе на ризик додаткових ускладнень».

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Дезинформация, Фэйк, Ибупрофен, Ліки, Коронавірус.
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