Поліція та епідемслужба будуть співпрацювати у боротьбі проти кронавірусу

Новини України:Щоб вберегти населення від поширення коронавірусної інфекії поліція та санітарно-епідеміологічна служба винайшли єдиний алгоритм дій.

Сьогодні під час наради Національної поліції і санітарно-епідеміологічної служби була погоджена процедура взаємодії між санітарними лікарями на начальниками обласних управлінь поліції щодо виявлення та супроводження всіх випадків захворювання та підозр на захворювання на Covid-19. Про це написав на своїй сторінці у Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Сьогодні разом з головою Національної поліції Ігорем Клименком та першим заступником міністра охорони здоров’я Віктором Ляшком провели загальноукраїнський селектор, метою якого було згуртування сил поліції та відновленої санітарно-епідеміологічної служби щодо боротьби з особливо небезпечною інфекцією", повідомив він.

За його словами, санітарна служба буде офіційно повідомляти поліцію про кожен випадок інфікування та про припис та метод ізоляції інфікованого (госпіталізація чи самоізоляція) для того, щоб поліція могла оперативно реагувати на можливе порушення режиму карантину такими особами.

Згідно ст. 43-3 КУАПП, за порушення карантину, вихід із-під встановленої за рішенням лікаря самоізоляції інфікованого чи обсервації підозрюваного на інфікування, передбачено штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч гривен, наголосив заступник міністра.

Поліція також буде допомагати санітарним лікарям встановлювати круг зв’язків інфікованої особи для найбільш повного виконання карантинних вимог згідно Закону "Про захист населення від інфекційних хвороб".

Крім того, поінформувано особовий склад поліції та санітарної служби про домовленість з операторами мереж стільникового зв’язку щодо повідомлення всіх осіб, які приїхали в Україну з 1 березня з країн підвищеного епідемічного ризику (всіх країн ЄС, Китаю, Ірану), про те, що їм потрібно невідкладно, за перших симптомів недуги, схожої на ОРВІ, самоізолюватися та за телефоном гарячої лінії МОЗ повідомляти про ризик захворювання.

"У такому випадку ми зможемо знизити ризик захворювання і зберегти життя та здоров’я мільйонам українців", зазначив Геращенко.

За його словами, так, тільки сьогодні були встановлені 50 осіб які контактували з народним депутатом Сергієм Шаховим під час його зустрічей в Верховній Раді та виступів в ефірах декількох телеканалів.

Робота по виявленю зв’язків Шахова продовжується.

"Поки що ситуація в Україні лишається контрольованою, у порівняння з жахливим рівнем поширення та смертності від Covid-19 в Китаї та країнах ЄС", підкреслив заступник міністра.