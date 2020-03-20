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П'ятниця, 20.03.2020
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З Туреччини повернулися 250 українців та прилетять іще понад 560

З Туреччини повернулися 250 українців та прилетять іще понад 560
18:05 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:21 та 28 березня ще частина українців скористається поромом для повернення додому.

З часу припинення авіасполучення 17 березня із Туреччини в Україну повернулися 250 громадян, ще 560 скористалися можливістю повернутися 21 та 23 березня авіарейсами SkyUp зі Стамбула.

Про це повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

"Із 17 березня з Туреччини в Україну, за наявними даними, повернулися більше 250 громадян України (2 комерційних рейси). З 21 по 23 березня заплановані авіарейси SkyUp до Києва і Одеси, на які вже придбано понад 560 квитків", - сказав Сибіга.

Також, за його даними, 21 та 28 березня ще частина українців скористається поромом для повернення додому.

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За словами посла, станом на ранок 20 березня до консульств в Анкарі та Анталії, генконсульства в Стамбулі заявки на участь в евакуаційних заходах подали близько 800 громадян України, кількість бажаючих постійно змінюється.

"Ведеться робота щодо можливості залучення пасажирського морського порома чи лайнера. Новою особливістю останніми днями є питання надання сприяння транзитникам з третіх країн у їхньому слідуванні в Україну, зокрема забезпечення дозволу на допуск в Туреччину, перереєстрація квитків тощо», - розповів дипломат.

Він наголосив на тому, що закордонні дипустанови України в Туреччині перебувають у цілодобовому контакті з громадянами за телефонами гарячих ліній, електронною поштою та розміщують повідомлення про нові можливості виїзду на власних сайтах та сторінках у соціальних мережах.

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Днями для більш оперативного інформування громадян Посольство України в Туреччині відкрило свій канал в Telegram - Embassy of Ukraine in Ankara.

Як повідомлялося, за даними МЗС, після закриття припинення авіасполучення 17 березня більше 23 тисяч громадян України вже повернулися додому, ще стільки ж потрібно евакуювати.

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Все по темі:

МЗС, Эвакуация, Карантин, Туреччина, Андрій Сибіга.
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