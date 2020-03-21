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Приватні виробники матимуть змогу відремонтувати апарати для штучної вентиляції легень

Приватні виробники матимуть змогу відремонтувати апарати для штучної вентиляції легень
14:47 Сб, 21 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:Станом на ранок 21 березня у світі зареєстровано 276 462 випадків зараження на коронавірус, 91 954 людини одужали і 11 417 померли.

Державний концерн “Укроборонпром” відновив частково знищену конструкторську документацію апаратів штучної вентиляції легень БРІЗ-Т і готовий передати копії приватним виробникам, які можуть швидко налагодити виробництво приладів. Йдеться про документацію на невійськову продукцію медичного призначення, йдеться у повідомленні концерну.

"У Концерні провели ревізію виробничих потужностей заводу, який зупинив виробництво продукції 12 років тому, фінансового стану підприємства, що має більше 100 мільйонів гривень боргів перед державними установами, комунальними службами міста та колишніми працівниками. Протягом останнього тижня інженери Концерну, конструктори і технологи п’яти інших заводів Укроборонпрому ретельно вивчали конструкторську документацію апарату штучного дихання, останню модифікацію якого завод випускав десятки років тому, та провели низку консультацій щодо можливості відновлення виробництва на “Буревіснику”, - йдеться у повідомленні.

У підсумку було прийнято рішення відкрити документацію для приватних виробників медичних приладів, які зацікавлені у виготовленні апаратів штучного дихання такого зразка. Це дасть можливість інженерам точно визначити кількість та спосіб виготовлення комплектуючих, частина з яких є імпортною, оцінити тривалість виробничого циклу та обсяг необхідних інвестицій за наявних у них ресурсів.

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“Ми вирішили віддати всю конструкторську документацію приватним компаніям, які мають верстати, можуть швидко підлаштувати свої потужності для виготовлення необхідних деталей та корпусу, отримати сертифікацію та провести випробування. Якщо такі є і можуть виготовити свої версії БРІЗів у стислі строки та за притомну вартість – Укроборонпром надасть креслення і супровідну документацію. Я думаю, це хороший приклад для наслідування. Увесь світ зараз ділиться своїми рішеннями, технологіями та інтелектуальною власністю для боротьби з коронавірусом, бо тільки у спільній кооперації ми зможемо вийти із кризи з найменшими наслідками”, – прокоментував генеральний директор держконцерну Айварас Абромавичус.

Як повідомлялося раніше, підприємства Укроборонпрому під час карантину в Україні у зв’язку із загрозою поширення коронавірусу розпочали виробництво засобів індивідуального захисту та іншої продукції, що може допомогти державі та громадянам у боротьбі з епідеміологічними викликами.

Хмельницьке підприємство “Новатор” шиє марлеві пов'язки для працівників Укроборонпрому та готується випускати перші вітчизняні респіратори, також "Новатор" виготовляє апарати ультрафіолетового опромінювання УФІД СД, здатні безпечно для людини знезаражувати повітря та поверхні у великих приміщеннях та у місцях скупчення людей.

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Медицина, Укроборонпром, Коронавірус, Медичний апарат.
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