Скачать
Вівторок, 24.03.2020
Коронавірус в Україні: дані на 24 березня
Коронавірус в Україні: дані на 24 березня
На Донеччині - дефіцит із захисними костюмами для лікарів
На Донеччині - дефіцит із захисними костюмами для лікарів
США закликають перенести Олімпійські ігри 2020
США закликають перенести Олімпійські ігри 2020
Що скажуть зірки знакам Зодіаку на 24 березня
Що скажуть зірки знакам Зодіаку на 24 березня

Україна домовилась про гуманітарний коридор з Польщею

Україна домовилась про гуманітарний коридор з Польщею
15:43 Сб, 21 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Україна домовилася з Польщею про гуманітарний коридор для українців з Німеччини.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким домовилися про створення гуманітарного коридору для українців, які повертаються з Німеччини. Про це Шмигаль написав у Telegram.

"Під час світової пандемії коронавірусної інфекції всі країни мають діяти спільно та злагоджено. Переговорили телефоном з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким щодо повернення додому українських громадян. Домовилися про створення так званого гуманітарного коридору для українців, які матимуть змогу від кордону з Німеччиною транзитом через Польщу повернутися на Батьківщину", - написав Шмигаль.

Він висловив вдячність польській стороні за включення українських громадян до програми LOTdoDomu.

З Австрії завершили евакуйовувати українців

"Завдяки їй українці, що перебувають в інших країнах, зможуть використовувати рейси авіакомпанії LOT для перельоту до Польщі. Радий, що польські колеги пішли нам назустріч та готові сприяти у вирішенні цього питання. Окрім того, погодилися з паном Моравецьким обмінюватися досвідом та практиками між країнами у протистоянні Covid-19", - розповів Шмигаль.

Крім того, Міністерство закордонних справ поінформувало, що Німеччина дозволяє авіатранзит для громадян України через аеропорти Берліна, Мюнхена та Франкфурта.

"Умови: транзит має відбутися протягом 24 годин, необхідно мати авіаквиток на рейс в Україну, залишатися в транзитній (міжнародній) зоні в аеропорту", - наголосили в МЗС.

Зеленський домовляється з телеканалами про трансляцію відеоуроків для школярів

З 12 березня в Україні запроваджено карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме три тижні – до 3 квітня.

14 березня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Раніше міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявляв, що Україна повертатиме українців і після закриття авіасполучення та кордонів.

18 березня з 12:00 год. в Україні припинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне.

За даними МОЗ, в Україні лабораторно підтвердили 41 випадок захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.

Як повідомлялося, станом на ранок 21 березня у світі зареєстровано 276 462 випадків зараження на коронавірус, 91 954 людини одужали і 11 417 померли.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Эвакуация, Польща, Німеччина, Шмигаль, Коронавірус, Гуманітарний коридор.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Чим відрізняються надзвичаний стан і надзвичайна ситуація?
02 Відомий футбольний тренер захворів на коронавірус
03 Коронавірус в Україні: дані на 24 березня
04 Ракицький потрапив до расистського скандалу в Росії
05 Беленюк став Людиною року серед спортсменів
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Мінінфраструктури закликає перевізників відмовитись від поїздок до Туреччини
Мінінфраструктури закликає перевізників відмовитись від поїздок до Туреччини
Мороз і сонце: прогноз погоди на 24 березня
Мороз і сонце: прогноз погоди на 24 березня
Херсонщина отримала медичне обладнання з Китаю (Фото)
Херсонщина отримала медичне обладнання з Китаю (Фото)
Не забудьте перевести стрілки годинника на літній час
Не забудьте перевести стрілки годинника на літній час
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся