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23 березня 2020 - церковний календар, свято, події, прикмети та іменинники

23 березня 2020 - церковний календар, свято, події, прикмети та іменинники
09:33 Пн, 23 Березень 2020 Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новини України:23 березня - 82-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 283 дня.

У цей день світ відзначає День однакових шкарпеток, День "OK", День красивого погляду і Всесвітній день метеоролога.

В США святкують День цуценят, День умочування чіпсів і День тосту "Мельба", в Болівії - День моря, в Україні - День працівників культури та народного мистецтва, у Киргизстані - День оцінювача, в Анголі - День визволення Південної Африки, на Балі - День тиші.

Пам'ятні дати 23 березня, річниці та події

У 1743 році в Лондоні була вперше виконана ораторія Георга Генделя "Месія".

В 1839 році в бостонській газеті Morning Post вперше з'явився вираз O. K. - варіант жартівливого скорочення фрази "oll korrect".

У 1841 році в Лондоні Річард Бірд відкрив перше в Європі фотоательє. А перше в світі фотоательє на рік раніше відкрив у Нью-Йорку Олександр Уолкотт.

У 1876 році була запатентована електрична лампочка.

У 1891 році вперше була використана сітка на футбольних воротах. Сталося це у Англії, матчі між футбольними збірними Півночі і Півдня країни.

У 1983 році, виступаючи по національному телебаченню, президент США Рональд Рейган вперше виступив з ініціативою розробки СОЇ – Стратегічної оборонної ініціативи.

У 1998 році на 70-й церемонії вручення Оскара фільм Джеймса Кемерона "Титанік" отримав 11 нагород.

У 2001 році в Тихому океані була затоплена науково-дослідна орбітальна станція "Мир".

У 2019 році президент Казахстану підписав указ про перейменування столиці держави у Нур-Султан.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 23 березня вшановує пам'ять Святої Василини.

Відомо, що вона загинула мученицькою смертю, коли їй було лише 9 років.

У народі цей день називають Василиною - володаркою весняних вод. Вона знала таємницю того, як уникнути паводків. Тому селяни зверталися до неї за допомогою великої весняної води.

Ідеальний день для самоаналізу і медитації.

Що сьогодні не можна робити

Уникайте в цей день грубої і жирної їжі, оскільки вона погано вплине на ваше самопочуття.

Прикмети на 23 березня

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

- журавлі прилетіли – весна буде теплою;

- холодний вітер - зима ще довго протримається;

- гроза - рік буде врожайним;

- прилетіли ластівки - можна вирушати на риболовлю, клювання буде гарним;

Сильні пориви вітру та місцями сніг

- навколо Місяця кола - піде дощ.

23 березня іменини Іменини у Кіндрата, Павла, Віктора, Никифора, Леоніда, Василіси, Галини, Дмитра, Ніки, Кіндрата, Анастасії, Дениса і Михайла.

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Календарь, Церква, Именинники, Прикмети, Пам'ятні дати, Суспільство, Події.
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