23 березня 2020 - церковний календар, свято, події, прикмети та іменинники

У цей день світ відзначає День однакових шкарпеток, День "OK", День красивого погляду і Всесвітній день метеоролога.
В США святкують День цуценят, День умочування чіпсів і День тосту "Мельба", в Болівії - День моря, в Україні - День працівників культури та народного мистецтва, у Киргизстані - День оцінювача, в Анголі - День визволення Південної Африки, на Балі - День тиші.
Пам'ятні дати 23 березня, річниці та події
У 1743 році в Лондоні була вперше виконана ораторія Георга Генделя "Месія".
В 1839 році в бостонській газеті Morning Post вперше з'явився вираз O. K. - варіант жартівливого скорочення фрази "oll korrect".
У 1841 році в Лондоні Річард Бірд відкрив перше в Європі фотоательє. А перше в світі фотоательє на рік раніше відкрив у Нью-Йорку Олександр Уолкотт.
У 1876 році була запатентована електрична лампочка.
У 1891 році вперше була використана сітка на футбольних воротах. Сталося це у Англії, матчі між футбольними збірними Півночі і Півдня країни.
У 1983 році, виступаючи по національному телебаченню, президент США Рональд Рейган вперше виступив з ініціативою розробки СОЇ – Стратегічної оборонної ініціативи.
У 1998 році на 70-й церемонії вручення Оскара фільм Джеймса Кемерона "Титанік" отримав 11 нагород.
У 2001 році в Тихому океані була затоплена науково-дослідна орбітальна станція "Мир".
У 2019 році президент Казахстану підписав указ про перейменування столиці держави у Нур-Султан.
Яке сьогодні церковне свято
Православна церква 23 березня вшановує пам'ять Святої Василини.
Відомо, що вона загинула мученицькою смертю, коли їй було лише 9 років.
У народі цей день називають Василиною - володаркою весняних вод. Вона знала таємницю того, як уникнути паводків. Тому селяни зверталися до неї за допомогою великої весняної води.
Ідеальний день для самоаналізу і медитації.
Що сьогодні не можна робити
Уникайте в цей день грубої і жирної їжі, оскільки вона погано вплине на ваше самопочуття.
Прикмети на 23 березня
Здавна існують погодні прикмети на цей день:
- журавлі прилетіли – весна буде теплою;
- холодний вітер - зима ще довго протримається;
- гроза - рік буде врожайним;
- прилетіли ластівки - можна вирушати на риболовлю, клювання буде гарним;
- навколо Місяця кола - піде дощ.
23 березня іменини Іменини у Кіндрата, Павла, Віктора, Никифора, Леоніда, Василіси, Галини, Дмитра, Ніки, Кіндрата, Анастасії, Дениса і Михайла.