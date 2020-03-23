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Як між областями розподілять меддопомогу з Китаю

Як між областями розподілять меддопомогу з Китаю
17:05 Пн, 23 Березень 2020 Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Медичний вантаж прибув з Китаю до України, передали експрес-тести, засоби особистої безпеки та медтехніку.

Тести для проведення полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) з виявлення коронавірусної інфекції, що прибули вночі з Китаю, будуть доправлені в лабораторії по всій країні до кінця понеділка. Про це повідомила пресслужба Офісу Президента України.

Так, зазначається, що Україна забезпечена ПЛР-тестами з виявлення коронавірусної інфекції більш ніж на 10 днів. На поточному тижні відбудеться ще декілька поставок у країну тестів і медичних засобів.

Вночі до України з Китаю прибула перша партія медичного вантажу. Зокрема, два види тестів: для ПЛР та для експрес-діагностики.

"Перші 250 тисяч експрес-тестів будуть розподілені таким чином: близько 100 тисяч відправлять у критично важливі підрозділи й організації — передусім у діючі підрозділи Збройних сил України, Державної прикордонної служби, Національної гвардії та поліції. Решта буде передана в лікарні, що визначені як базові для протиепідемічних заходів. Якщо експрес-тест виявив у людини COVID-19, лікарі повинні взяти додатковий зразок для його підтвердження в лабораторії за допомогою тесту на ПЛР", — повідомляють в ОП.

Зазначається, що ПЛР-тест є одним з найточніших методів діагностики, адже дає змогу визначити наявність інфекції навіть при мінімальному вмісті її штамів у біологічному матеріалі.

"Перша частина партії ПЛР-тестів вже до кінця понеділка буде доставлена в лабораторії всіх областей України, відповідно до аналізу їхніх нагальних потреб. Цими тестами українські лабораторії забезпечені більш ніж на 10 днів", — повідомили у пресслужбі.

Також повідомляється, що в Україну прибули перші 80 тисяч респіраторів та 10 тисяч комбінезонів захисту, які вже направлені для лікарів та медиків швидкої допомоги в різні регіони України.

Окрім того, у Китаї було закуплено та доставлено в Україну апарати штучної вентиляції легень. Вони будуть передані у медзаклади, де є нагальна потреба в цьому обладнанні.

Також у першій партії медвантажу прибуло 500 тисяч тришарових масок для потреб військовослужбовців, поліцейських, працівників Держприкордонслужби та інших служб, що мають безпосередній контакт з населенням.

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Все по темі:

Китай, Инфекция, Пандемия, Допомога, Коронавірус, Covid-19.
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