Пік коронавірусу в Україні буде за два тижні

Новини України:Ярослав Протас заявив, що зараз ні економіка держави, ні система охорони здоров'я не готові до пандемії коронавірусу та карантину.

Превентивні заходи щодо боротьби з типом коронавірусу Covid-19 слід було вводити в Україні ще в січні. Про це в ефірі телеканалу Zik заявив головний санітарно-епідеміологічний лікар України 2014-2016 років Ярослав Протас.

Зокрема, мова йде про обмеження пересування громадян між містами, а також миттєве введення карантинних заходів в тих областях, де були перші прояви Covid-19.

"Карантинні заходи мали бути адекватні до ситуації. Наприклад, в громадському транспорті дозволили їздити по 10 людей, натомість на зупинках збиралося по 100 людей. Ми не врахували те, що в нас зруйнована система протиепідемічної безпеки. Ще в січні потрібно було йти на випередження. Ні економіка, ні система охорони здоров'я нашої держави зараз не готові жити в такому карантині, але карантин — єдиний спосіб зараз, щоб мінімізувати наслідки цієї хвороби", - сказав Протас.

Водночас, Протас зазначив, що пік спалаху епідемії в Україні можна очікувати через два тижні.

"Інфекція росте в геометричній прогресії, коли одна людина може заразити до 20 оточуючих", - додав Протас.