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Кабмін доручив ОДА створити КПП на в'їздах з міста

Кабмін доручив ОДА створити КПП на в'їздах з міста
16:44 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Кабмін доручив обласним адміністраціям створити КПП на в'їздах/виїздах з міста та встановити особливий режим.

Кабінет міністрів доручив обласним та Київській державним адміністраціям на в’їздах і виїздах на/з території областей встановити особливий режим та розгорнути контрольно-пропускні пункти із залученням військовослужбовців та правоохоронців.

Про це йдеться в постанові уряду № 255 від 2 квітня.

"Створити на в’їздах і виїздах на/з території областей контрольно-пропускні пункти, залучати в установленому порядку для роботи в цих пунктах військовослужбовців, працівників, матеріально-технічні та транспортні засоби підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, частин та підрозділів Міністерства оборони та Міністерства внутрішніх справ", - зазначається в документі.

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Кабмін доручив встановити особливий режим на в’їздах і виїздах на/з території областей громадян і транспортних засобів, організувати моніторинг стану здоров’я подорожуючих шляхом безконтактного вимірювання температури, а в разі погіршення епідемічної ситуації обмежити переміщення між областями.

Крім того, ОДА повинні забезпечити облаштування спеціалізованих закладів для організації обсервації (ізоляції), харчування, транспортування до них осіб, у тому числі від пунктів пропуску через державний кордон та контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї, що потребують обсервації (ізоляції), медичне спостереження за ними.

Обласні держадміністрації зобов'язані організувати проведення дезінфекційних заходів у житлових, виробничих, навчальних, санітарно-побутових та інших приміщеннях, будівлях і спорудах.

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У разі потреби ОДА мають забезпечити оперативне відкликання з очної форми навчання на заочну лікарів-інтернів для залучення до надання медичної допомоги.

Уряд також доручив ОДА вжити додаткових заходів до виявлення та обслуговування одиноких осіб та осіб, які одиноко проживають, серед громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, осіб, які перебувають на самоізоляції, та організувати належний соціальний супровід.

Як повідомлялося, 25 березня уряд України ввів режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.

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Кабмин, КПП, ОДА, Уряд.
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