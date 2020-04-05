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У ЗСУ виявили третій випадок коронавірусу

У ЗСУ виявили третій випадок коронавірусу
01:36 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Наразі стан здоров’я військовослужбовця задовільний. Він проходить лікування у домашніх умовах під наглядом медичної служби.

Станом на 17.00 4 квітня в Збройних силах України зареєстровано третій випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних сил України у Facebook.

"Станом на 17.00 4 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 3 випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2", - йдеться у повідомлення.

Зазначається, що це вже другий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 підтверджений у військовослужбовця Київського гарнізону. Цей військовослужбовець з кінця березня знаходився на лікуванні у домашніх умовах з симптомами ГРЗ.

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У зв'язку зі збереженням субфібрильної температури було проведено два тестування (швидкий тест та ПЛР), які показали позитивний результат.

Військовослужбовців, що мали з ним контакти під час виконання службових обов'язків, відправлено на самоізоляцію. Найближчим часом у них буде взято проби для проведення дослідження на COVID-19.

Як повідомлялося, в Україні зафіксовано 1096 випадків COVID-19, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужало.

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ЗСУ, Хвороба, Коронавірус, Covid-19.
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