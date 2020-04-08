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В Україні зареєстрували 1668 випадків коронавірусу, 52 летальних

В Україні зареєстрували 1668 випадків коронавірусу, 52 летальних
09:50 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:Загалом діагноз підтверджено у 124 дітей, а особи віком від 30 років складають 81% від усіх пацієнтів з COVID-19.

В Україні зареєстровано 1668 випадків захворювання на COVID-19. Про це в Facebook повідомляє Центр громадського здоров'я

"Підтверджено 1668 випадків COVID-19. Протягом 7 квітня за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України та обласних лабцентрів отримано 206 повідомлень про нові підтверджені випадки.....Усього зафіксовано 52 летальні випадки від COVID-19 в Україні, з них 29 жінок та 23 чоловіків. Серед померлих частка людей віком від 50-ти років становить 84,6%.", - йдеться у повідомленні.

Загалом 35 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 89 випадків;

Волинська обл. — 36 випадків (2 летальних);

Дніпропетровська обл. — 41 випадок;

Донецька обл. — 11 випадків (1 летальний);

Житомирська обл. — 21 випадок (2 летальних);

Закарпатська обл. — 43 випадки (2 летальних);

Запорізька обл. — 45 випадків;

Івано-Франківська область — 198 випадків (13 летальних) ;

м. Київ — 256 випадків (5 летальних);

Київська обл. — 120 випадків (5 летальних);

Кіровоградська обл. — 57 випадків (1 летальний);

Львівська обл. — 36 випадків (1 летальний);

Луганська обл. — 3 випадки;

Одеська обл. — 32 випадки;

Полтавська обл. — 17 випадків;

Рівненська обл. — 44 випадки (6 летальних);

Сумська обл. — 56 випадків (2 летальний);

Тернопільська обл. — 168 випадків (3 летальних);

Харківська обл. — 5 випадків;

Херсонська обл. — 15 випадків (1 летальний);

Хмельницька обл. — 15 випадків;

Черкаська обл. — 80 випадків (1 летальний);

Чернівецька обл. — 273 випадки (6 летальний);

Чернігівська обл. — 7 випадків (1 летальний).

До кінця квітня кількість інфікованих коронавірусом може зрости до 60 тисяч

Протягом 7 квітня обласними лабораторними центрами та вірусологічною референс-лабораторією Центру досліджено 1945 зразків.

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Карантин, Пандемия, Україна, Коронавірус, Covid-19.
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