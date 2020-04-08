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МОЗ обіцяє днів за десять надати інформацію про завершення карантину

МОЗ обіцяє днів за десять надати інформацію про завершення карантину
11:38 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Наразі досліджується розвиток епідемічної ситуації в Україні щодо коронавірусної хвороби.

Заступник міністра охорони здоров’я, головний санлікар Віктор Ляшко наголосив, що питання скасування карантину МОЗ коментуватиме не раніше, ніж через 10 днів від сьогоднішньої дати. Про це він сказав на брифінгу в середу.

«Стосовно впровадження і відміни карантину, рішення буде прийматися ближче до самого терміну завершення карантину. Ми тільки на третьому дні посилених жорсткіших заходів карантину, тому питання відміни карантину ми будемо коментувати не раніше, ніж через 10 днів від сьогоднішньої дати», - сказав Ляшко, відповідаючи на запитання, за якими критеріями буде прийматися рішення про завершення карантину.

Він додав, що наразі досліджується розвиток епідемічної ситуації в Україні щодо коронавірусної хвороби.

«Ми порівнюємо всі сценарії, які відбуваються в країнах Європейського Союзу, а також в країнах-сусідах, які пізніше за нас впровадили превентивні заходи», - наголосив головний санітарний лікар.

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Як повідомлялося, з 12 березня в Україні запровадили карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Згодом карантин продовжили до 24 квітня.

Із 6 квітня в Україні посилено обмежувальні заходи: не можна перебувати в громадських місцях без засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно.

Також заборонено переміщення групою більш як дві осіб, крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності, спортивних та дитячих майданчиків.

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Не можна перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи її спеціальний статус.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 8 квітня в Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 206 нових випадків.

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Ляшко, МОЗ, Карантин, Виктор Ляшко, Коронавірус.
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