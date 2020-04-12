Страсний тиждень 2020: які існують прикмети та заборони

Новини України:Що не можна робити в Страсний тиждень за церковним каноном і які обряди проводяться кожен день останнього тижня Великого посту.

Страсний тиждень – останній тиждень життя Ісуса Христа на Землі і останній тиждень Великого посту. Називається страсним через те, що в цей період відбулися Страсні (жорстокі) події в житті Спасителя.

В 2020 році Страсний тиждень припадає на 13-18 квітня

Звичаї напередодні Страсного тижня

Після богослужіння пальми залишали вдома, найчастіше їх вішали на ікони, хрести або над дверима. Ця традиція збереглася і досі. Як і традиція відносити пальми в церкву, де їх перетворювали на попіл, який зберігався аж до наступної Попільної середи (тобто до початку наступного Великого посту). Благословенні гілки як священну річ не можна викидати. Як прийнятний варіант, їх можна закопати в землю (поховати).

Початок Страсного тижня: забобони, ворожіння, чарування

Кожен день Страсного тижня несе певний сенс, а разом з тим і звичаї, традиції. Назви днів відповідні – Страсний понеділок, Страсний вівторок і т.д.

Перший день Страсного тижня називають Страсним понеділком. У цей день на церковній службі згадується старозавітний момент з біблії про патріарха Йосифа, відомого з історії про зраду його братів, які продали його в рабство. Також в цей день згадується прокляття Ісусом Христом безплідної смоковниці.

У Страсний понеділок відбувається особлива процедура, що виконується тільки один раз в рік — чин мироваріння (варіння олії миро, застосовуваного в таїнстві хрещення). Масло складається з безлічі компонентів — 50 ароматичних масел, запашних трав та смол. Вариться протягом трьох днів, при цьому потрібно читати спеціальні молитви.

У перший день Великого тижня не можна сваритися, кричати, злитися, лаятися. З цього дня потрібно думати про душу, умиротворення, тому гучні святкування (весілля, день народження) і веселощі не вітаються. А ось відвідування церкви і читання молитов якраз дуже навіть рекомендується. Крім того, це ідеальний день тижня для генерального прибирання, адже до Великодня прибиратися вже не можна буде.

В Страсний понеділок дівчата проводили обряд омолодження. З раннього ранку треба вмитися срібною водою (вода, в якій полежав столовий прилад) – тоді обличчя буде зберігати молодість набагато довше. Ще одна прикмета: якщо небо сонячне і безхмарне – до багатого врожаю.

Як у католицтві, так і в православ'ї Страсному тижню передує Вербна неділя — остання неділя перед Великоднем. В цей день у церквах освячуються пальмові (у нас – вербові) гілки. Гілочки зазвичай досягають близько 30 см в довжину, перев'язані вузькою стрічкою. Сьогодні, як і раніше, в цей день в церкву ходять в основному діти і жінки. Прийнято, щоб у кожній сім'ї були свої вербові гілки.

У давнину був звичай згодовувати бруньки верби дітям (щоб горло не боліло). Також була традиція засипати гілками поля і сільськогосподарську власність (огороджувати поле від граду, оберігати майно від блискавки, захищати тварин від хвороб і самим бути здоровим).

На другий день, в Страсний вівторок, важливо молитися про прощення гріхів. Це можна зробити як в церкві, так і вдома. Також рекомендується максимально допомагати нужденним (бездомним або незаможним), відмова від допомоги – гріх.

Вівторок – останній день тижня, коли дозволяється рукоділля, прання, прасування. Також знадобиться закупити продукти перед Великоднем. Як і в понеділок, гуляння та розваги під забороною.

У давнину вважалося, що у Великий вівторок вода особливо лікувальна. Тому запасалися нею аж до самого Великодня і щодня вмивалися, щоб позбутися хвороб і бути здоровішими.

Страсна середа – ідеальний день покаяння та відпущення гріховних думок. Також обов'язково потрібно сповідатися.

У середу необхідно прикрашати будинок живими квітами. Також у цей день прийнято робити покупки і починати готувати інгредієнти до Великодня (підготовка до Страсного четверга).

Страсна середа має свої, всі ще живі, народні звичаї. В цей день було прийнято спалювати старі використані мітли, гілки дерев, залишки соломи. Це символізувало знищення зла (шкідників) для забезпечення врожаю і процвітання. Факел запалювався в пам'ять про пошук Христа євреями, які бажають його арешту.

За Страсною середою слідує Святий Великодній Тридіум – починаються ключові події в житті Ісуса перед Його смертю.

Святий Великодній Тридіум: історія виникнення терміна

Назва "Святийї Великодній Тридіум" (Triduum Sacrum) поширилася після літургійної реформи, що проводиться папою Пієм XII.

Слово "тридіум" не можна перевести як "три дні", тому що воно означає не певну кількість днів та годин, а послідовність подій великодньої таємниці: Таємна вечеря, смерть на хресті та поховання, воскресіння.

Святий Великодній Тридіум і Воскресіння Господнє є кульмінацією літургійного року. Великодній Тридіум є важливим місцем не тільки в церковні та літургійні роки, але і в народній традиції. В наші дні господарське життя змінюється і набуває зовсім інший ритм, про що свідчать численні ритуали і народні звичаї. Обряди та прикмети визначаються по днях Тридіума – Четвер, П'ятниця, Субота.

Страсний четвер: обряди, ритуали

Ввечері парафіяни збираються в парафіяльній церкві, щоб разом пережити головну подію дня — Месу Вечері Господньої, з якої починається Великодній Тридіум.

Ранкова Меса — та, що передує Месі Господньої Вечері, — є знаком єдності єпископа зі священиками місцевої Церкви. Під час цієї меси священики з усієї єпархії відновлюють дані під час пресвітеріанського рукоположення в обітницю.

Пост на Страсну п'ятницю

У Страсну п'ятницю меню для віруючих наказує максимально утриматися від спокуси. Це значить, потрібно не тільки виключити з харчування м'ясо, але і обмежувати кількість споживаної їжі (голодування).

При такому строгому обмеженні дозволяється їсти тільки один раз. Заборонено вживати невелику кількість їжі вранці та ввечері. Такий пост поширюється на віруючих від 18 до 60 років. Не гріх не дотримуватися посту і утримуватися від м'яса, якщо немає способу зробити це з медичних причин. Алкоголь суворо під забороною.

Хресний шлях Христа

Служба, пов'язана з переживанням Великого Посту, — це Шлях Хреста. Зазвичай святкують кожну п'ятницю Великого посту в церкві і каплиці. Останнім часом, все частіше під кінець Великого посту, Шлях Хреста супроводжується публічної ходою вулицями міст і сіл з ліхтарями, смолоскипами, свічками і величезним хрестом, що символізує Страсті Господні. Цей Хресний шлях є публічним сповіданням віри в спокутну силу страждань і смерті Ісуса.

Страсна субота: обряди, ритуали, звичаї

У Велику суботу віруючі відвідують причастя, роздумуючи про страждання і смерть Спасителя і особливо про Його відхід на усамітнення. У щирому пості, що рекомендується, і в палкій молитві вірні чекають Воскресіння Спасителя.

В цей день Свята Меса не святкується до вечора – до Великодньої вілігії, яка є центром священної великодньої тріади. На цю урочисту Святу Месу потрібно принести свої свічки, які запалюють під час відновлення обітниць хрещення.

Вечір суботи і ранок неділі традиційно супроводжуються богослужінням для Господа.