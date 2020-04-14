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Як відрізнити любов від любовної залежності

Як відрізнити любов від любовної залежності
06:25 Сьогодні Телеграф ukr.media Фото: Pinterest

Новини України:Любовна залежність – це найпоширеніший, але найменш помітний вид залежності.

Більшість людей асоціюють залежність з речами на кшталт алкоголю або наркотичних речовин. Однак ми може впадати в залежність і від поведінки.

Так, експерт з питань залежностей людини доктор Стентон Пів говорить: "Деякі з нас залежні, просто ми про це не знаємо. Ми маємо потребу один одного так само сильно, як деякі люди мають потребу в алкоголі чи героїні. Міжособистісна залежність (або любовна залежність) — це найпоширеніший, але найменш розпізнаваний вид залежності серед всіх відомих її форм".

Здорова любов — це прекрасне почуття, що робить життя гідним. А залежність від любові може приносити біль, страждання і навіть смерть. Усвідомлення різниці між любов'ю і залежністю може стати вирішальним у збереженні життя людини. Отже...

1. Здорова любов можлива тільки після того, як ми станемо впевненими в собі. А залежність намагається створити любов там, де панує страх та невпевненість.

2. Здорова любов приходить з почуття повноти. Любов буквально переповнює нас. Залежність ж завжди намагається заповнити внутрішню порожнечу.

3. Здорова любов починається з любові до себе. А залежність прагне до любові «десь там» і з «кимось особливим».

4. Здорова любов приходить до нас, як тільки ми перестаємо її шукати. Залежність передбачає маніакальні її пошуки.

5. Здорова любов приходить зсередини. Вона жадає давати. Залежність ж приходить ззовні і жадає тільки брати.

6. Здорова любов росте повільно, наче дерево. А любов залежна розвивається стрімко, немов ті дитячі іграшки, які миттєво роздуваються, варто кинути їх у воду.

7. Здорова любов процвітає як в моменти усамітнення, так і коли ми поруч з коханою людиною. Залежна любов боїться самотності і близькості.

8. Здорова любов унікальна тим, що ми не шукаємо для себе «ідеального коханця». А залежна любов побудована на стереотипах, коли нас завжди тягне до одного і того ж типу особистостей.

9. Здорова любов ніжна і приносить комфорт. Залежна любов — напружена і агресивна.

10. Здорова любов заснована на глибокому розумінні себе і свого партнера. Залежна любов будується на уникненні себе і почуттях до ідеального «образу», а не до реальної людини.

11. Здорова любов спонукає нас бути собою і з самого початку бути чесними в тому, хто ми, включаючи наші помилки. Залежна любов заохочує скритність, коли ми хочемо виглядати добре, одягаючи для цього привабливу маску.

12. Здорова любов спрямована назовні, а залежна — всередину людини.

13. Здорова любов формує більш глибоке відчуття себе. Залежність призводить до повної втрати себе.

14. Здорова любов з часом стає простішою, а залежність вимагає від партнерів все більше зусиль.

15. Здорова любов схожа на плавання в спокійному озері. А залежна любов більше скидається на боротьбу з хвилями бурхливої річки.

16. Здорова любов міцнішає по мірі того, як зникає страх. Залежність ж міцнішає з посиленням страху.

17. Здорова любов задовольняється тим, що в нас є. Залежна любов завжди прагне «більше, сильніше, краще».

18. Здорова любов спонукає проявляти свій інтерес до зовнішнього світу, а залежна любов прагне до того, щоб мати справу з зовнішніми інтересами..

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19. Здорова любов заснована на переконанні, що ми хочемо бути разом. А залежність керується думкою, що ми маємо бути разом.

20. Здорова любов вчить нас тому, що ми самі відповідальні за своє щастя. Любов залежна очікує, що щасливими нас зробить хтось інший.

21. Здорова любов створює життя. А залежна любов призводить до драм.

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Психология, Кохання, Поради, Стосунки, Закоханість.
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