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Степанов просить залишатися вдома у Великдень заради рідних

Степанов просить залишатися вдома у Великдень заради рідних
05:48 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Міністр наголосив, що уряд не може втручатись у справи церкви, але може просити людей залишатися вдома навіть у свято.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликає співвітчизників у Великдень залишатися вдома заради свого здоров'я та безпеки близьких людей. Про це він сказав у відеозверненні, оприлюдненому в Facebook.

«Залишилось кілька днів до святкування Великодня. Я розумію, що для багатьох це довгоочікуваний день. І навіть під час карантину це залишається незмінним. Відтак, уряд забезпечив просту доставку через Укрпошту вже освячених Великодніх пасок. Влада домовилась про онлайн- та телевізійну трансляцію церковних служінь», - сказав Степанов.

Звісно, наголосив міністр, уряд не може втручатись у справи церкви, але може просити людей залишатися вдома навіть у свято, і «не тому що МОЗ рекомендує чи лікарі просять, а заради себе, заради своїх близьких і найрідніших».

ПЦУ дозволила самостійно освячувати паски

Як повідомляв Укрінформ, Православна церква України також просить вірян у зв'язку із карантином долучитись до спільної молитви під час онлайн-трансляцій богослужінь на офіційних сторінках у Facebook та на YouTube.

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Карантин, Степанов, Паска, Великдень, ПЦУ.
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