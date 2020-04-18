Коли та де дивитися Великодні богослужіння

Новини України:У межах боротьби з коронавірусом вірянам на Великдень радять залишатися вдома.

Долучитися до богослужінь можна буде з допомогою трансляцій – вони відбуватимуться на кількох українських телеканалах.

Великодні богослужіння почнуться у ніч проти 19 квітня та триватимуть до ранку, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Розклад трансляцій Великодніх богослужінь

Українська греко-католицька церква

Трансляція служби цієї церкви розпочнеться найпізніше – о 7 ранку 19 квітня. Триватиме все до 11:00 того ж дня. Покажуть богослужіння 24 канал, а також ICTV та UA: Перший.

Православна Церква України

Почнеться трансляція Великодньої служби о 23:00 18 квітня. Закінчиться вона о 3:00 19 квітня. У своєму ефірі богослужіння покаже 24 канал, а також "1+1" та UA: Перший.

Українська православна церква Московського патріархату

Почнеться богослужіння о 23:00 18 квітня та триватиме до 3:00 19 квітня. Покажуть службу телеканали "Україна" та "Інтер".

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