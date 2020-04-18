Коли та де дивитися Великодні богослужіння

Долучитися до богослужінь можна буде з допомогою трансляцій – вони відбуватимуться на кількох українських телеканалах.
Великодні богослужіння почнуться у ніч проти 19 квітня та триватимуть до ранку, повідомляє пресслужба Офісу Президента.
Розклад трансляцій Великодніх богослужінь
Українська греко-католицька церква
Трансляція служби цієї церкви розпочнеться найпізніше – о 7 ранку 19 квітня. Триватиме все до 11:00 того ж дня. Покажуть богослужіння 24 канал, а також ICTV та UA: Перший.
Православна Церква України
Почнеться трансляція Великодньої служби о 23:00 18 квітня. Закінчиться вона о 3:00 19 квітня. У своєму ефірі богослужіння покаже 24 канал, а також "1+1" та UA: Перший.
Українська православна церква Московського патріархату
Почнеться богослужіння о 23:00 18 квітня та триватиме до 3:00 19 квітня. Покажуть службу телеканали "Україна" та "Інтер".
Як святкувати Великдень в умовах карантину
Усі богослужіння мають відбуватися без вірян та виключно за участю священнослужителів;
Для того, щоб до служби змогли долучитися прихожани, будуть онлайн-трансляції;
Парафіяни ж зможуть відвідувати храми лише індивідуально та коли там не буде богослужінь.
У такому разі до великих храмів пускатимуть не більше десяти ніж 10 людей, а до маленьких – не більше ніж одну людину;
Усі відвідувачі храмів повинні бути в масках або респіраторах;
Біля храму не має бути скупчень, а відстань між людьми має становити щонайменше 2 метри;
Освячень верби та великодніх кошиків на території храмів не буде: у містах люди зможуть все купити освяченим, а у селах віряни зможуть виставити великодні кошики за ворота помешкань, а священик зможе пройти вулицями та освятить їх.