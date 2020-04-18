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Коли та де дивитися Великодні богослужіння

Коли та де дивитися Великодні богослужіння
13:20 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини України:У межах боротьби з коронавірусом вірянам на Великдень радять залишатися вдома.

Долучитися до богослужінь можна буде з допомогою трансляцій – вони відбуватимуться на кількох українських телеканалах.
Великодні богослужіння почнуться у ніч проти 19 квітня та триватимуть до ранку, повідомляє пресслужба Офісу Президента. 

Розклад трансляцій Великодніх богослужінь

Українська греко-католицька церква

Трансляція служби цієї церкви розпочнеться найпізніше – о 7 ранку 19 квітня. Триватиме все до 11:00 того ж дня. Покажуть богослужіння 24 канал, а також ICTV та UA: Перший.

Православна Церква України

Почнеться трансляція Великодньої служби о 23:00 18 квітня. Закінчиться вона о 3:00 19 квітня. У своєму ефірі богослужіння покаже 24 канал, а також "1+1" та UA: Перший.

Українська православна церква Московського патріархату

Почнеться богослужіння о 23:00 18 квітня та триватиме до 3:00 19 квітня. Покажуть службу телеканали "Україна" та "Інтер".

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Як святкувати Великдень в умовах карантину 

  • Усі богослужіння мають відбуватися без вірян та виключно за участю священнослужителів;

  • Для того, щоб до служби змогли долучитися прихожани, будуть онлайн-трансляції;

  • Парафіяни ж зможуть відвідувати храми лише індивідуально та коли там не буде богослужінь.

  • У такому разі до великих храмів пускатимуть не більше десяти ніж 10 людей, а до маленьких – не більше ніж одну людину;

  • Усі відвідувачі храмів повинні бути в масках або респіраторах;

  • Біля храму не має бути скупчень, а відстань між людьми має становити щонайменше 2 метри;

  • Освячень верби та великодніх кошиків на території храмів не буде: у містах люди зможуть все купити освяченим, а у селах віряни зможуть виставити великодні кошики за ворота помешкань, а священик зможе пройти вулицями та освятить їх. 

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