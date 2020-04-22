НСЖУ розробила план підтримки незалежних медіа

Національна спілка журналістів України пропонує уряду Програму антикризової підтримки незалежних медіа, які страждають через кризу, спричинену епідемією COVID-19 та карантинними обмеженнями. Про це повідомляє пресслужба НСЖУ.
"У співпраці із майже 100 редакціями напрацьовано Програму антикризової підтримки онлайн та друкованих ЗМІ, яка передбачає податкові, економічні та організаційні заходи", - зазначають в організації.
НСЖУ пропонує невідкладно зменшити навантаження на фонд оплати праці редакцій ЗМІ. Зокрема, скасувати чи знизити удвічі ЄСВ; скасувати податок на доходи фізичних осіб для офіційно працевлаштованих працівників друкованих та онлайн-медіа; передбачити дотації на заробітну плату працівників редакції протягом карантину або відшкодування 40% фонду заробітної плати; запровадити податкові канікули для друкованих медіа до кінця 2020 року. Пропонується встановити й інші податкові пільги та продовжити їх після карантину.
На думку Спілки, варіантами економічної підтримки можуть бути «державне» чи «регіональне замовлення» у друкованих та онлайн-ЗМІ з важливою інформацією щодо карантину та подолання епідемії в Україні чи замовлення спецвипусків, які оплачує уряд; розміщення офіційної інформації за рекламними тарифами. Така програма уже активно реалізується у Балтійських країнах, зокрема у Литві, наголошують у НСЖУ.
Крім цього, необхідно підтримати місцеві газети, які нещодавно були роздержавлені, перебачивши для них фінансову допомогу в розмірі 100 тис. грн, а також надавши пільгові кредити, додають в організації.
Щодо організаційних заходів, то, на думку НСЖУ, необхідно дозволити працювати газетним кіоскам у період карантину, реалізувати газети в аптеках та вжити заходів для розширення реалізації газет у супермаркетах.
"Критична ситуація на медіаринку, пов’язана з економічною кризою, прямим чином впливає на інформаційну безпеку держави і потребує негайного реагування з боку влади. Українські друковані та онлайн-медіа опинилися перед загрозою закриття. Якщо це станеться, кількість альтернативних джерел інформації, якими користуються українці, різко зменшиться", - наголосив голова НСЖУ Сергій Томіленко.
Як повідомлялося, за даними Спілки журналістів, 82% українських редакцій постали перед економічними труднощами, зокрема, втратою рекламодавців. Медіа змушені згортати нові проєкти, скорочувати обсяги виробництва або припиняти діяльність на час карантину. У редакціях масово впроваджують заходи зі скорочення витрат на персонал – відбувається зменшення зарплат, працівників відправляють у безоплатні відпустки або розпочинається скорочення працівників.