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НСЖУ розробила план підтримки незалежних медіа

НСЖУ розробила план підтримки незалежних медіа
14:25 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:Як варіант підтримки пропонується зниження вартості передплати чи компенсація поштових тарифів на доставку преси.

Національна спілка журналістів України пропонує уряду Програму антикризової підтримки незалежних медіа, які страждають через кризу, спричинену епідемією COVID-19 та карантинними обмеженнями. Про це повідомляє пресслужба НСЖУ.

"У співпраці із майже 100 редакціями напрацьовано Програму антикризової підтримки онлайн та друкованих ЗМІ, яка передбачає податкові, економічні та організаційні заходи", - зазначають в організації.

НСЖУ пропонує невідкладно зменшити навантаження на фонд оплати праці редакцій ЗМІ. Зокрема, скасувати чи знизити удвічі ЄСВ; скасувати податок на доходи фізичних осіб для офіційно працевлаштованих працівників друкованих та онлайн-медіа; передбачити дотації на заробітну плату працівників редакції протягом карантину або відшкодування 40% фонду заробітної плати; запровадити податкові канікули для друкованих медіа до кінця 2020 року. Пропонується встановити й інші податкові пільги та продовжити їх після карантину.

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На думку Спілки, варіантами економічної підтримки можуть бути «державне» чи «регіональне замовлення» у друкованих та онлайн-ЗМІ з важливою інформацією щодо карантину та подолання епідемії в Україні чи замовлення спецвипусків, які оплачує уряд; розміщення офіційної інформації за рекламними тарифами. Така програма уже активно реалізується у Балтійських країнах, зокрема у Литві, наголошують у НСЖУ.

Крім цього, необхідно підтримати місцеві газети, які нещодавно були роздержавлені, перебачивши для них фінансову допомогу в розмірі 100 тис. грн, а також надавши пільгові кредити, додають в організації.

Щодо організаційних заходів, то, на думку НСЖУ, необхідно дозволити працювати газетним кіоскам у період карантину, реалізувати газети в аптеках та вжити заходів для розширення реалізації газет у супермаркетах.

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"Критична ситуація на медіаринку, пов’язана з економічною кризою, прямим чином впливає на інформаційну безпеку держави і потребує негайного реагування з боку влади. Українські друковані та онлайн-медіа опинилися перед загрозою закриття. Якщо це станеться, кількість альтернативних джерел інформації, якими користуються українці, різко зменшиться", - наголосив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Як повідомлялося, за даними Спілки журналістів, 82% українських редакцій постали перед економічними труднощами, зокрема, втратою рекламодавців. Медіа змушені згортати нові проєкти, скорочувати обсяги виробництва або припиняти діяльність на час карантину. У редакціях масово впроваджують заходи зі скорочення витрат на персонал – відбувається зменшення зарплат, працівників відправляють у безоплатні відпустки або розпочинається скорочення працівників.

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Все по темі:

Медиа, НСЖУ, Карантин, ЗМИ, Журналісти, Допомога, Коронавірус, Криза.
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