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Понеділок, 27.04.2020
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Що потрібно робити, щоб заговорити англійською
Що потрібно робити, щоб заговорити англійською

Що потрібно робити, щоб заговорити англійською

Що потрібно робити, щоб заговорити англійською
16:41 Сьогодні Телеграф the-village Фото: unsplash

Новини України:"Заговорите ви тільки тоді, коли почнете регулярно розмовляти".

У ЗАНЯТТЯХ ВАЖЛИВА СИСТЕМНІСТЬ І ГРАФІК, ЩОБ МОЗОК ПРАВИЛЬНО ЗАПАМ’ЯТОВУВАВ ІНФОРМАЦІЮ і згодом ви могли застосувати свої знання.

Оптимально взяти за основу систему курсів, коли ви займаєтеся двічі на тиждень по 60-90 хвилин. Це час, який варто приділити роботі з граматикою, наповненням словникового запасу, вправам – тобто роботі із сучасними комплексними навчальними матеріалами. А в інтервалах між заняттями виділяйте по 30-40 хвилин на закріплення матеріалу – домашнє завдання.І тут фантазія не має меж, оскільки найкращий спосіб – ввести англійську у своє повсякденне життя. Ось, що можна зробити:

  • Переведіть усі digital-меню у режим англійської.
  • Почніть читати книжку або статті англійською. Вони обов`язково мають бути цікавими й корисними саме вам.
  • Вечорами переглядайте фільми й серіали мовою оригіналу.
  • Слухайте подкасти. Це можна вдало поєднати із прибиранням вдома чи приготуванням обіду.
  • Зараз у вільному доступі можна знайти найрізноманітніші відео, телеграм-канали, додатки на смартфон.

Але, окрім навичок сприйняття іноземної мови, важливо розвивати так звані продуктивні навички – письмо і говоріння. Потрібно постійно практикувати їх, адже БЕЗ АКТИВНОЇ ПРАКТИКИ ВИ НЕ ЛИШЕ НЕ РОЗВИВАЄТЕ СВОЇ ЗНАННЯ І НАВИЧКИ, ВИ ЇХ ПОСТУПОВО ВТРАЧАЄТЕ, і тоді постає проблема – ви багато чого розумієте, але вам важко говорити.

Щоб працювати над навичками письма, можна завести свій блог або спробувати писати пости у соцмережах англійською. Щодо розмовної англійської, зараз у багатьох школах є розмовні клуби з викладачем онлайн. Це найбільш ефективно, адже з вами працює спеціаліст. Також існують ресурси для розмовної практики з іноземцями, де можна знайти друзів і просто спілкуватись. Як варіант, можна домовитись із приятелями, які також вивчають мову, обговорювати разом фільми чи книги англійською.

Без активної практики ви не лише не розвиваєте свої знання і навички, ви їх поступово втрачаєте

Спробуйте кайфувати від самого процесу занурення в англійську, ви закохаєтеся в неї й досягнення високого рівня перестане здаватися вам виснажливим марафоном, а перейде у хобі вашого життя.

Вчитися на YouTube

На карантині всі ми дивимося YouTube, але можна це робити ще й продуктивно. У світі є багато YouTube-спільнот для вивчення мов із різними цілями. Ось кілька перевірених:

LEARN ENGLISH WITH TV SERIES – це канал із пів годинними випусками, у яких розбирають лексику з популярних серіалів, фільмів і пісень. Тут можна знайти багато уроків за серіалом «Друзі» чи за фільмами про Гаррі Поттера, а викладають їх нейтів-спікери. Кожен урок супроводжується субтитрами, тому в будь-який момент відео можна поставити на паузу й перекласти незнайомі слова. Це дуже корисно для того, щоб ту базову англійську, яка була закладена шкільною освітою, перетворити на живу мову, якою можна спілкуватися в реальних життєвих ситуаціях. І це дійсно цікаво, адже навчання базується на фільмах і серіалах, які ми всі знаємо.

BBC LEARNING ENGLISH – це канал для тих, хто хоче підтягнути офіційну англійську, адже він орієнтується на мовні стандарти BBC. Випуски тут короткі, буквально на хвилину, зате дуже інформативні. Наприклад, у них є розбір вживання слова all замість everybody/everyone, speak vs talk, огляди найчастіших помилок.

BUSINESS ENGLISH POD – для тих, кому потрібна бізнес-англійська на всі випадки життя. На цьому каналі можна знайти серію уроків із підготовки до співбесіди англійською, серію відео з фінансів чи переговорів. Я особисто знаю кілька людей, які готувалися до співбесіди за цими уроками, і це дійсно допомогло. Уроки на цьому каналі тривають у середньому 8-12 хвилин, ви можете їх послухати, а потім самостійно розібрати нову лексику й попрактикуватися. Це займе не більше, ніж пів години, але цей час буде справді продуктивним.

Поставити вимову за реп-піснями

Багато людей розуміють англійську, але комплексують нею говорити, бо вважають, що їхня вимова має занадто сильний акцент або інтонація занадто слов'янізована. Часто це є блокером, який не дає виговоритися. Чудовий спосіб поставити вимову – просто слухати й повторювати, як би це банально не звучало. Для цього ідеально підходять реп-пісні. По-перше, інтонаційно вони найбільше наближені до розмовної мови. По-друге, в них часто вживається такий прийом як sound morphing – перетворення окремих слів у безперервний мовний потік, тобто зливання слів між собою. Наприклад, do you у вимові носіїв звучить не як «ду ю», а «дь'ю». Часто якраз це явище викликає проблеми в розумінні мови носіїв. А реп-виконавці дуже часто користуються цим прийомом.

Дуже зручно увімкнути текст пісні під час прослуховування на Apple Music, Genius, Lyrics або просто ввімкнути субтитри на YouTube.

Список справ, які ти повинен встигнути зробити до кінця весни

Окрім цього, реп дуже ідіоматичний, у цих піснях можна зустріти багато ідіом, які вживаються в живій англійській мові, яких не знайти в підручниках. Лише серед своїх знайомих я можу згадати десяток людей, які заговорили англійською завдяки пісням Емінема. Цей метод дуже продуктивний для постановки вимови, ознайомлення з ідіомами й нативним інтонуванням.

Дивитися Netflix із субтитрами

Ще одна активність, яку всі роблять для розваги – перегляд серіалів і фільмів на Netflix, але це можна також перетворити на освітню активність. Переглядаючи будь-який контент, вмикайте субтитри й ставте на паузу, коли зустрічаєте незрозумілі слова чи фрази та перекладайте їх.

Після перегляду кожної серії рекомендую додавати розмовну активність – розповідати про неї другові або члену сім'ї англійською мовою своїми словами. Якщо немає кому розповісти, можна просто стати перед дзеркалом і переказати побачене собі. При цьому слід зафіксувати моменти, де вам було складно говорити, де не вистачало слів. Цю лексику потрібно знайти й записати та спробувати використати наступного разу.

На Netflix є безліч фільмів, які дозволяють подивитися на англійську з різних боків, наприклад, є контент, що базується лише на високій лексиці, а є стрічки про кримінальне середовище з активним вживанням сленгу.

Підтягнути граматику в додатках або школах

Усі попередні методи актуальні для людей, які вже мають хоча б базове знання англійської. Якщо говорити про вивчення мови з нуля, в пригоді стане безкоштовний додаток Duolingo. Також він дуже добре працює як додатковий інструмент для закріплення граматичних правил. Їх можна вивчати за підручниками й закріплювати з додатком.

Якщо потрібно підтягнути граматику, зверніть увагу на школи англійської. Багато з них на карантині перейшли в онлайн і влаштовують марафони з вивчення граматики. Взагалі школа – це те місце, де людина може взяти граматичну базу для того, щоб потім безліччю доступних матеріалів збагатити лексичну базу.

Закріпити в календарі час на вивчення мови

Раджу щотижня певну кількість годин блокувати в календарі для вивчення мови. Це дуже важливий пункт, який дозволяє мені вивчати мову за мовою, а зараз я вивчаю свою дев'яту мову – японську. Час, який я фіксую для вивчення мов, недоступний для жодних робочих активностей чи дозвілля.

Оригінальні варіанти хобі в домашніх умовах

Карантин звільнив більшості з нас час, який ми витрачали на дорогу до роботи й назад. Зараз його можна забронювати для вивчення англійської. Якщо вивчати мову через цікаві уроки, фільми, серіали та пісні улюблених виконавців, то цей час пролітатиме дуже швидко, а нові знання краще закріплюватимуться в пам'яті.

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Навчання, Англійська, Іноземні мови, Мови, Саморозвиток.
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