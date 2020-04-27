Що потрібно робити, щоб заговорити англійською

Новини України:"Заговорите ви тільки тоді, коли почнете регулярно розмовляти".

У ЗАНЯТТЯХ ВАЖЛИВА СИСТЕМНІСТЬ І ГРАФІК, ЩОБ МОЗОК ПРАВИЛЬНО ЗАПАМ’ЯТОВУВАВ ІНФОРМАЦІЮ і згодом ви могли застосувати свої знання.

Оптимально взяти за основу систему курсів, коли ви займаєтеся двічі на тиждень по 60-90 хвилин. Це час, який варто приділити роботі з граматикою, наповненням словникового запасу, вправам – тобто роботі із сучасними комплексними навчальними матеріалами. А в інтервалах між заняттями виділяйте по 30-40 хвилин на закріплення матеріалу – домашнє завдання.І тут фантазія не має меж, оскільки найкращий спосіб – ввести англійську у своє повсякденне життя. Ось, що можна зробити:

Переведіть усі digital-меню у режим англійської.

Почніть читати книжку або статті англійською. Вони обов`язково мають бути цікавими й корисними саме вам.

Вечорами переглядайте фільми й серіали мовою оригіналу.

Слухайте подкасти. Це можна вдало поєднати із прибиранням вдома чи приготуванням обіду.

Зараз у вільному доступі можна знайти найрізноманітніші відео, телеграм-канали, додатки на смартфон.

Але, окрім навичок сприйняття іноземної мови, важливо розвивати так звані продуктивні навички – письмо і говоріння. Потрібно постійно практикувати їх, адже БЕЗ АКТИВНОЇ ПРАКТИКИ ВИ НЕ ЛИШЕ НЕ РОЗВИВАЄТЕ СВОЇ ЗНАННЯ І НАВИЧКИ, ВИ ЇХ ПОСТУПОВО ВТРАЧАЄТЕ, і тоді постає проблема – ви багато чого розумієте, але вам важко говорити.

Щоб працювати над навичками письма, можна завести свій блог або спробувати писати пости у соцмережах англійською. Щодо розмовної англійської, зараз у багатьох школах є розмовні клуби з викладачем онлайн. Це найбільш ефективно, адже з вами працює спеціаліст. Також існують ресурси для розмовної практики з іноземцями, де можна знайти друзів і просто спілкуватись. Як варіант, можна домовитись із приятелями, які також вивчають мову, обговорювати разом фільми чи книги англійською.

Без активної практики ви не лише не розвиваєте свої знання і навички, ви їх поступово втрачаєте

Спробуйте кайфувати від самого процесу занурення в англійську, ви закохаєтеся в неї й досягнення високого рівня перестане здаватися вам виснажливим марафоном, а перейде у хобі вашого життя.

Вчитися на YouTube

На карантині всі ми дивимося YouTube, але можна це робити ще й продуктивно. У світі є багато YouTube-спільнот для вивчення мов із різними цілями. Ось кілька перевірених:

LEARN ENGLISH WITH TV SERIES – це канал із пів годинними випусками, у яких розбирають лексику з популярних серіалів, фільмів і пісень. Тут можна знайти багато уроків за серіалом «Друзі» чи за фільмами про Гаррі Поттера, а викладають їх нейтів-спікери. Кожен урок супроводжується субтитрами, тому в будь-який момент відео можна поставити на паузу й перекласти незнайомі слова. Це дуже корисно для того, щоб ту базову англійську, яка була закладена шкільною освітою, перетворити на живу мову, якою можна спілкуватися в реальних життєвих ситуаціях. І це дійсно цікаво, адже навчання базується на фільмах і серіалах, які ми всі знаємо.

BBC LEARNING ENGLISH – це канал для тих, хто хоче підтягнути офіційну англійську, адже він орієнтується на мовні стандарти BBC. Випуски тут короткі, буквально на хвилину, зате дуже інформативні. Наприклад, у них є розбір вживання слова all замість everybody/everyone, speak vs talk, огляди найчастіших помилок.

BUSINESS ENGLISH POD – для тих, кому потрібна бізнес-англійська на всі випадки життя. На цьому каналі можна знайти серію уроків із підготовки до співбесіди англійською, серію відео з фінансів чи переговорів. Я особисто знаю кілька людей, які готувалися до співбесіди за цими уроками, і це дійсно допомогло. Уроки на цьому каналі тривають у середньому 8-12 хвилин, ви можете їх послухати, а потім самостійно розібрати нову лексику й попрактикуватися. Це займе не більше, ніж пів години, але цей час буде справді продуктивним.

Поставити вимову за реп-піснями

Багато людей розуміють англійську, але комплексують нею говорити, бо вважають, що їхня вимова має занадто сильний акцент або інтонація занадто слов'янізована. Часто це є блокером, який не дає виговоритися. Чудовий спосіб поставити вимову – просто слухати й повторювати, як би це банально не звучало. Для цього ідеально підходять реп-пісні. По-перше, інтонаційно вони найбільше наближені до розмовної мови. По-друге, в них часто вживається такий прийом як sound morphing – перетворення окремих слів у безперервний мовний потік, тобто зливання слів між собою. Наприклад, do you у вимові носіїв звучить не як «ду ю», а «дь'ю». Часто якраз це явище викликає проблеми в розумінні мови носіїв. А реп-виконавці дуже часто користуються цим прийомом.

Дуже зручно увімкнути текст пісні під час прослуховування на Apple Music, Genius, Lyrics або просто ввімкнути субтитри на YouTube.

Окрім цього, реп дуже ідіоматичний, у цих піснях можна зустріти багато ідіом, які вживаються в живій англійській мові, яких не знайти в підручниках. Лише серед своїх знайомих я можу згадати десяток людей, які заговорили англійською завдяки пісням Емінема. Цей метод дуже продуктивний для постановки вимови, ознайомлення з ідіомами й нативним інтонуванням.

Дивитися Netflix із субтитрами

Ще одна активність, яку всі роблять для розваги – перегляд серіалів і фільмів на Netflix, але це можна також перетворити на освітню активність. Переглядаючи будь-який контент, вмикайте субтитри й ставте на паузу, коли зустрічаєте незрозумілі слова чи фрази та перекладайте їх.

Після перегляду кожної серії рекомендую додавати розмовну активність – розповідати про неї другові або члену сім'ї англійською мовою своїми словами. Якщо немає кому розповісти, можна просто стати перед дзеркалом і переказати побачене собі. При цьому слід зафіксувати моменти, де вам було складно говорити, де не вистачало слів. Цю лексику потрібно знайти й записати та спробувати використати наступного разу.

На Netflix є безліч фільмів, які дозволяють подивитися на англійську з різних боків, наприклад, є контент, що базується лише на високій лексиці, а є стрічки про кримінальне середовище з активним вживанням сленгу.

Підтягнути граматику в додатках або школах

Усі попередні методи актуальні для людей, які вже мають хоча б базове знання англійської. Якщо говорити про вивчення мови з нуля, в пригоді стане безкоштовний додаток Duolingo. Також він дуже добре працює як додатковий інструмент для закріплення граматичних правил. Їх можна вивчати за підручниками й закріплювати з додатком.

Якщо потрібно підтягнути граматику, зверніть увагу на школи англійської. Багато з них на карантині перейшли в онлайн і влаштовують марафони з вивчення граматики. Взагалі школа – це те місце, де людина може взяти граматичну базу для того, щоб потім безліччю доступних матеріалів збагатити лексичну базу.

Закріпити в календарі час на вивчення мови

Раджу щотижня певну кількість годин блокувати в календарі для вивчення мови. Це дуже важливий пункт, який дозволяє мені вивчати мову за мовою, а зараз я вивчаю свою дев'яту мову – японську. Час, який я фіксую для вивчення мов, недоступний для жодних робочих активностей чи дозвілля.

Карантин звільнив більшості з нас час, який ми витрачали на дорогу до роботи й назад. Зараз його можна забронювати для вивчення англійської. Якщо вивчати мову через цікаві уроки, фільми, серіали та пісні улюблених виконавців, то цей час пролітатиме дуже швидко, а нові знання краще закріплюватимуться в пам'яті.