МОЗ: В Україні серед померлих від COVID-19 переважають чоловіки

Новини України:В Україні з початку епідемії COVID-19 зафіксовано 239 летальних випадків у осіб, які хворіли на коронавірусну інфекцію. За статевою структурою переважають чоловіки - 132 летальних випадки.

"З початку епідемії COVID-19 в Україні зафіксовано 239 летальних випадків у осіб, які хворіли на коронавірусну інфекцію. За статевою структурою переважають чоловіки (132 випадки), за віковою - особи старші за 50 років (85% усіх випадків)", - про це повідомляється у Тelegram-каналі "Коронавірус інфо" з посиланням на інформацію МОЗ.

Зазначається, що переважна більшість померлих (71%) мали супутні серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень, у декого таких захворювань було кілька.

МОЗ висловлює співчуття рідним померлих та закликає бути пильними, залишатися вдома та при перших ознаках респіраторного захворювання зателефонувати сімейному лікарю. Своєчасне звернення може врятувати життя.

Як повідомлялося, на ранок 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок.