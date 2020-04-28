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МОЗ: В Україні серед померлих від COVID-19 переважають чоловіки
МОЗ: В Україні серед померлих від COVID-19 переважають чоловіки
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МОЗ: В Україні серед померлих від COVID-19 переважають чоловіки

МОЗ: В Україні серед померлих від COVID-19 переважають чоловіки
21:13 Вт, 28 Квітень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:В Україні з початку епідемії COVID-19 зафіксовано 239 летальних випадків у осіб, які хворіли на коронавірусну інфекцію. За статевою структурою переважають чоловіки - 132 летальних випадки.

"З початку епідемії COVID-19 в Україні зафіксовано 239 летальних випадків у осіб, які хворіли на коронавірусну інфекцію. За статевою структурою переважають чоловіки (132 випадки), за віковою - особи старші за 50 років (85% усіх випадків)", - про це повідомляється у Тelegram-каналі "Коронавірус інфо" з посиланням на інформацію МОЗ.

Зазначається, що переважна більшість померлих (71%) мали супутні серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень, у декого таких захворювань було кілька.

МОЗ висловлює співчуття рідним померлих та закликає бути пильними, залишатися вдома та при перших ознаках респіраторного захворювання зателефонувати сімейному лікарю. Своєчасне звернення може врятувати життя.

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Як повідомлялося, на ранок 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок.

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Статистика, Хвороба, Чоловіки, Коронавірус.
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