Простий спосіб перевірити, чи у вас високий рівень інтелекту

Новини України:Чим EQ вище, тим легше спілкуватися з людьми, вирішувати проблеми і робити кар'єру. Ну і найголовніший бонус – це гармонійні відносини і відмінне здоров'я.

Всі ми люди, а не боги. Тому, коли стикаємося з труднощами і перешкодами, то реагуємо імпульсивно і емоційно: дратуємося, сердимося, нервуємо. Відповідно в запалі моменту приймаємо рішення, які здаються нам «правильними» в ту секунду. І це дуже сумно. Тому що з допомогою свого емоційного інтелекту проблему можна було б вирішити набагато ефективніше і без струсу повітря.

Вся річ у тім, що люди з високим емоційним інтелектом мають здатність спокійно і адекватно аналізувати ситуацію або проблему, бачити перспективу, а отже справляються зі всім і не накликають на себе ще більших неприємностей.

Поспішність у прийнятті рішень ще ніколи нікому не допомагала. Навпаки — необхідний тверезий і спокійний погляд на речі.

Виникає питання: як же виміряти рівень свого емоційного інтелекту? Як визначити, наскільки ваші реакції і поведінка відповідають тим, до яких прагнете? Все дуже просто. Задайте собі ці 5 питань та дайте чесну відповідь:

Ви аналізуєте і спокійно відповідаєте, а не відразу ж реагуєте на людей та ситуації?

Коли ви під впливом першого імпульсу відразу ж реагуєте на якийсь стресовий момент, який з кожною хвилиною виглядає більш страхітливо, то втрачаєте здатність мислити тверезо і логічно. Спонтанна реакція в кінцевому підсумку затуманює ваші думки і судження.

Нічого дивного в тому, що те, що могло бути контрольованою і аргументованою суперечкою, перетворюється в справжню війну. Люди, що володіють емоційним інтелектом, аналізують і відповідають, а не одразу ж кидаються в бій. При цьому вони навіть трохи відступають назад, щоб глянути на ситуацію з різних сторін. Тим самим вони створюють деякий вільний простір, де набагато легше прийняти правильне рішення і, таким чином, згладити розбіжності і вирішити проблему.

Чи Можете ви не драматизувати конфлікт, а абстрагуватися від почуттів, що нахлинули і суворо дотримуватися фактів?

Нерідко під час конфліктів нас просто трясе від люті: «Ну як же інша людина не розуміє очевидного і правильного (на мій погляд)?» При цьому буває важко стриматися, щоб не перейти на особистості і пригадування всіх минулих промахів і помилок опонента.

А ось той, хто володіє високим EQ, в конфліктних ситуаціях поводиться зовсім по-іншому: він спокійно і чітко пояснює мету розмови і просить інших поділитися своїми міркуваннями. Можливо, в них є більш цікаві або нестандартні ідеї?

У результаті суперечка перетворюється на конструктивне обговорення, яке може вирішити поточну проблему так, що будуть задоволені всі сторони.

Ви віддаєте перевагу розглядати проблему під різними кутами, а не діяти прямолінійно?

Люди з розвиненим емоційним інтелектом ніколи не сприймають проблему прямолінійно і вже з заготовленими відповіддями на всі питання. Вони обов'язково вивчають її з усіх сторін, враховуючи точку зору і почуття інших, щоб отримати більш об'єктивну і максимально наближену до істини інформацію.

Вони прицільно шукають різні точки зору і думки оточуючих, перш ніж діяти.

Чи керуєте ви своїми емоціями краще, ніж більшість людей?

Самоконтроль — це особиста компетенція, яку кожен здатний розвинути при бажанні та готовності працювати над собою. Питання полягає в тому, чи зможете ви керувати своїми емоціями і поведінкою заради одержання позитивного результату або досягнення наміченої мети?

Американський письменник, психолог і експерт з емоційного інтелекту (автор книги-бестселера «Емоційний інтелект. Чому він може означати більше, ніж IQ») Деніел Гоулман пояснює це так:

"Розумні люди — це ті, що контролюють свої емоції. Вони здатні створювати і підтримувати спокійну і націлену на результат обстановку навколо себе. В цих умовах драма практично відсутня, а продуктивність — дуже висока. До таких босів просто стікаються кращі співробітники і завжди залишаються поруч".

Самоконтроль допомагає нам бути тут і зараз, а не розпорошуватися думкою по древу. Також — залишатися спокійними і не втрачати здоровий глузд навіть в самих небезпечних і стресових ситуаціях. Це справжній дар, який принесе багато користі у довгостроковій перспективі.

Ви насправді позитивні і оптимістичні, а не вдавайте такими?

Люди з високим емоційним інтелектом — це позитивні мислителі, які не захоплюються і не відволікаються на речі, які не підлягають їх контролю. Наприклад, серед них не зустрінеш когось одержимого політикою. Вони вкладають свою енергію і зусилля в те, що справді можуть змінити і принести користь іншим. Наприклад, у справу, якою займаються, або стосунки з коханими і близькими по духу людьми.

До речі, оскільки вони за природою оптимістичні, то фізично і психологічно — набагато здоровіші, ніж ті, хто схильний до песимізму і в усьому бачить тільки негатив.

Отже, як бачимо, емоційний інтелект — річ дуже корисна. І чим його рівень вище, тим легше спілкуватися з людьми, вирішувати проблеми і робити кар'єру. Ну і найголовніший бонус — це гармонійні відносини і відмінне здоров'я.