Таран: У ЗСУ ситуація із захворюванням на COVID-19 покращилася

Новини України:Кожного дня люди одужують після захворювання на коронавірус.

Міністр оборони України Андрій Таран заявив, що ситуація у Збройних силах України із захворюванням на COVID-19 покращилася. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Станом на сьогодні ситуація у Збройних Силах України покращилася. У восьми військовослужбовців з Харкова попередні позитивні тести на коронавірусну інфекцію виявилися помилковими. Тому на теперішній час загальна кількість хворих навіть знизилася", - зазначив Таран.

"Більшість випадків захворювання на цю хворобу пов’язана з тим, що військовослужбовці спілкуються з цивільним населенням, серед якого є випадки захворювання", — підсумував міністр.

Нагадаємо, станом на 07:00 05 травня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 хворіє 38 осіб. Також за період пандемії одужали 40 осіб та 2 летальних випадки.