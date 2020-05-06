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Таран: У ЗСУ ситуація із захворюванням на COVID-19 покращилася

Таран: У ЗСУ ситуація із захворюванням на COVID-19 покращилася
03:26 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новини України:Кожного дня люди одужують після захворювання на коронавірус.

Міністр оборони України Андрій Таран заявив, що ситуація у Збройних силах України із захворюванням на COVID-19 покращилася. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Станом на сьогодні ситуація у Збройних Силах України покращилася. У восьми військовослужбовців з Харкова попередні позитивні тести на коронавірусну інфекцію виявилися помилковими. Тому на теперішній час загальна кількість хворих навіть знизилася", - зазначив Таран.

"Більшість випадків захворювання на цю хворобу пов’язана з тим, що військовослужбовці спілкуються з цивільним населенням, серед якого є випадки захворювання", — підсумував міністр.

У Міноборони показали, як роблять тести на коронавірус військові медики

Нагадаємо, станом на 07:00 05 травня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 хворіє 38 осіб. Також за період пандемії одужали 40 осіб та 2 летальних випадки.

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Таран, ЗСУ, Хвороба, Коронавірус, Covid-19.
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