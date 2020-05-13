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Степанов: У 18 областях медики отримали доплати за березень
Степанов: У 18 областях медики отримали доплати за березень

Степанов: У 18 областях медики отримали доплати за березень

Степанов: У 18 областях медики отримали доплати за березень
15:50 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Остаточна інформація по виплатам лікарям за березень буде на кінець дня 13 травня.

За даними з облдержадміністрацій, які були надані Міністерству охорони здоров'я, у 18 областях за березень надбавки лікарям, що працюють з COVID-19, в розмірі 300% до зарплати були виплачені в повному обсязі. Про це на засіданні уряду 13 квітня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“На сьогодні ми маємо за останніми даними, які нам надали області, в переважній більшості, а саме в 18 областях, за іх даними, заробітна плата виплачена з 300% надбавки в повному обсязі, в шести ще триває аналіз в розрізі лікарень. І я чекаю сьогодні до кінця дня за підписом безпосередньо голів ОДА повністю в розрізі кожного закладу. Це те що стосується березня”, - сказав Степанов.

Він нагадав, що уряд ще в середині квітня перерахував медичну субвенцію на місця, з якої в тому числі мали були виплачені надбавки лікарям, які працюють з хворими на COVID-19. Також з останнього кварталу були переведені кошти на квітень саме з метою виплати заробтної плати медпрацівникам.

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Стосовно квітня, Степанов зазначив, що виплати лікарям відбуваються за іншим алгоритмом — за укладеними з НСЗУ договорами

“Були внесені зміни в закон про державний бюджет, створений стабілізаційний фонд, який в тому числі передбачав 15, 8 млрд грн саме на медичні заклади, на лікування хворих COVID-19, в тому числі передбачалася 300% заробітної плати, було затверджено 4 пакети , безпосередньо в 331 постанові уряду ми чітко визначили, що йде на 300% заробітної плати і лікарські засоби. Окрім того ... ми чітко затвердили, що керівники (медзакладів - ред.) мають за рахунок авансу спочатку виплачувати заробітну плату, а потім сплачувати всі решта платежі”, - сказав Степанов.

Зараз, за словами міністра охорони здоров’я, “наздоганяють” виплати зарплат за квітень.

“НСЗУ з 7 травня опублікувало оголошення щодо укладання договорів. Ми затвердили перелік лікарень постановою уряду. Пакет по екстреній меддопомозі підписано 23 договори з центрами екстреної медичної допомоги, 16 центрів вже проведена оплата. По інших триває процес заключення договорів , щоб була проведена оплата”, - сказав Степанов.

За його словами, перед НСЗУ поставлено завдання пришвидшити цю роботу, щоб до кінця тижня перерахувати більшу частину коштів безпосередньо на лікарні.

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“Головні лікарі мають всі без виключення підстави, обов'язок згідно цього договору (з НСЗУ — ред.) виплачувати заробітну плату", - сказав Степанов.

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Медики, Степанов, Доплата, Коронавірус.
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