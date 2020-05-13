Степанов: У 18 областях медики отримали доплати за березень

Новини України:Остаточна інформація по виплатам лікарям за березень буде на кінець дня 13 травня.

За даними з облдержадміністрацій, які були надані Міністерству охорони здоров'я, у 18 областях за березень надбавки лікарям, що працюють з COVID-19, в розмірі 300% до зарплати були виплачені в повному обсязі. Про це на засіданні уряду 13 квітня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“На сьогодні ми маємо за останніми даними, які нам надали області, в переважній більшості, а саме в 18 областях, за іх даними, заробітна плата виплачена з 300% надбавки в повному обсязі, в шести ще триває аналіз в розрізі лікарень. І я чекаю сьогодні до кінця дня за підписом безпосередньо голів ОДА повністю в розрізі кожного закладу. Це те що стосується березня”, - сказав Степанов.

Він нагадав, що уряд ще в середині квітня перерахував медичну субвенцію на місця, з якої в тому числі мали були виплачені надбавки лікарям, які працюють з хворими на COVID-19. Також з останнього кварталу були переведені кошти на квітень саме з метою виплати заробтної плати медпрацівникам.

Стосовно квітня, Степанов зазначив, що виплати лікарям відбуваються за іншим алгоритмом — за укладеними з НСЗУ договорами

“Були внесені зміни в закон про державний бюджет, створений стабілізаційний фонд, який в тому числі передбачав 15, 8 млрд грн саме на медичні заклади, на лікування хворих COVID-19, в тому числі передбачалася 300% заробітної плати, було затверджено 4 пакети , безпосередньо в 331 постанові уряду ми чітко визначили, що йде на 300% заробітної плати і лікарські засоби. Окрім того ... ми чітко затвердили, що керівники (медзакладів - ред.) мають за рахунок авансу спочатку виплачувати заробітну плату, а потім сплачувати всі решта платежі”, - сказав Степанов.

Зараз, за словами міністра охорони здоров’я, “наздоганяють” виплати зарплат за квітень.

“НСЗУ з 7 травня опублікувало оголошення щодо укладання договорів. Ми затвердили перелік лікарень постановою уряду. Пакет по екстреній меддопомозі підписано 23 договори з центрами екстреної медичної допомоги, 16 центрів вже проведена оплата. По інших триває процес заключення договорів , щоб була проведена оплата”, - сказав Степанов.

За його словами, перед НСЗУ поставлено завдання пришвидшити цю роботу, щоб до кінця тижня перерахувати більшу частину коштів безпосередньо на лікарні.

“Головні лікарі мають всі без виключення підстави, обов'язок згідно цього договору (з НСЗУ — ред.) виплачувати заробітну плату", - сказав Степанов.