За добу до України прибули 4 евакуаційні авіарейси

Новини України:До України за 15 травня прибуло три евакуаційні рейси із Парижа, Берліна та Загреба. Прикордонники оформили 265 осіб.

За минулу добу в аеропорту "Бориспіль" оформили чотири евакуаційні авіарейси, зокрема, з Португалії, Італії, Іспанії та ОАЕ. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

"Упродовж доби аеропорт "Бориспіль" прийняв 4 пасажирських спеціальних авіарейси з Лісабона, Мілана, Дубаю та Аліканте. Всього прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" оформили понад 550 пасажирів. В обов’язковому порядку охоронці кордону провели температурний скринінг кожного пасажира. Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено. Також жоден з пасажирів не скаржився на самопочуття", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усі без винятку прибулі громадяни встановили мобільний додаток "Дій вдома" та зобов’язалися знаходитись на самоізоляції за вказаними у ньому адресами.

"Загалом минулої доби прикордонники оформили на в’їзд в Україну та на виїзд з України 20,2 тис. осіб", - зазначається у повідомленні.