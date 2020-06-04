Самозваний "експерт" МОЗ відвідав з інспекцією обласні ПЛР-лабораторії

Новини України:Інформацію про "робочий" візит Світлани Степанюк підтвердили в Тернопільському, Житомирському та Полтавському обласних лабораторних центрах МОЗ.

Світлана Степанюк, яка веде активну публічну діяльність, спілкується зі ЗМІ та називає себе "експертом МОЗ з лабораторної діагностики COVID-19" до профільних експертів відомства не входить. Однак, незважаючи на це, в квітні відвідала з інспекцією відразу кілька обласних лабораторних центів МОЗ, передає УНН.

Так, інформацію про "робочий" візит Світлани Степанюк підтвердили в Тернопільському, Житомирському та Полтавському обласних лабораторних центрах МОЗ.

Супроводжувала Степанюк в цих поїздках така собі Оксана Обертинська, прізвище якої в наказі МОЗ від 21.07.2017 р. №834 (Про склад груп експертів МОЗ України з профільних напрямків затверджений наказом МОЗ України), як і самої Степанюк, відсутнє.

У рамках інспекції обласних лабораторних центрів "експерти" проводили консультації фахівців щодо процедур проведення та інтерпретації результатів "сучасних методик молекулярної діагностики COVID-19", повідомили в центрах. Ймовірно, мова про ПЛР-дослідження.

Примітно, що отримані відповіді на інформаційні запити від вищевказаних обласних центів написані як "під копірку", і можливо, були підготовлені або узгоджені однією людиною.

При цьому, облцентри повідомили, що інспекційні візити Обертинської і Степанюк нібито були передбачені листами МОЗ № 26-04/8192/2-20 від 24.03.2020 та № 26-04/8024/2-20 від 23.03.2020 р. Однак, на офіційному сайті профільного відомства відповідні документи відсутні.

УНН звернувся повторно до МОЗ України з проханням повідомити на якій підставі, зазначені особи інспектували облцентри і хто саме уповноважив їх на таку діяльність. Особливо з огляду на пояснення самого МОЗ про те, що вичерпний перелік їх експертів визначено наказом МОЗ №834 від 21.07.2017 р.

"Сьогодні здатні зробити 2 млн тестів, які потрібні і для карантинних заходів, і для виходу з карантину. І якщо потрібно буде випустити більше, то є такі можливості і є сертифіковане виробництво", - говорила вона.

Однак згодом з'ясувалося, що виробництво ПЛР-тестів не верифіковане, а заявлена їх виробником ("Укргентех" - ред.) чутливість і специфічність не відповідають дійсності. Про це раніше заявили в Центрі громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

"Заявлені виробником значення чутливості і специфічності даної тест-системи не підтверджені верифікаційними дослідженнями в практичних лабораторіях. З огляду на результати верифікації, використання такої тест-системи не може здійснюватися в установах охорони здоров'я для етіологічної діагностики COVID-19", - йдеться в документі ЦГЗ МОЗ України, який тоді був переданий, в тому числі, і головному санітарному лікарю Віктору Ляшку.