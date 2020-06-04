КСУ перевірить конституційність постанови Кабміну про введення карантину

Новини України:Конституційний суд розгляне постанову Верховного про неправомірність введеного в Україні карантину.

До Конституційного суду України надійшло подання Верховного суду, яким оскаржуються введені Кабінетом міністрів карантинні обмеження від 20 травня.

"Сьогодні, 4 червня, до Конституційного суду надійшло конституційне подання Верховного суду щодо конституційності встановлення обмежень на час карантину, передбачених положеннями окремих нормативно-правових актів, ухвалених Кабінетом міністрів та Верховною Радою", - повідомляє прес-служба КСУ.

Зазначається, що зокрема суб’єкт права на конституційне подання просить перевірити на відповідність Конституції України підпункти 5, 6, 7, 14 пункту 3, абзац шостий пункту 6 постанови уряду "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів" від 20 травня № 392, пункти 10, 17 Порядку здійснення протиепідемічних заходів, пов’язаних із самоізоляцією, затвердженого постановою Кабінету міністрів від 20 травня 2020 року № 392, частини першу і третю статті 29 закону "Про державний бюджет України на 2020 рік" від 14 листопада 2019 року № 294–ІХ; абзац дев’ятий пункту 2 розділу 11 "Прикінцеві положення" закону У "Про внесення змін до закону "Про державний бюджет на 2020 рік" від 13 квітня 2020 року № 553–ІХ.

Як повідомлялось, 29 травня пленум Верховного суду вирішив звернутися до КСУ щодо карантинних обмежень.

Зокрема, на думку пленуму, передбачене урядом здійснення протиепідемічних заходів, пов’язаних із самоізоляцією, обмежує право особи на свободу пересування. Також обмеження діяльності авіаперевізників, закриття пунктів пропуску через кордон прямо суперечать конституційним гарантіям - цим порушується право осіб вільно залишати територію України, яке може бути обмежене лише законом, а не актами Уряду.

Зазначається, що рішенням органу виконавчої влади не можна встановлювати обмеження права громадян на мирні зібрання. Адже, згідно з Конституцією, громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Крім того, у Верховному суді пояснюють, що конституційним гарантіям суперечать установлені урядом положення щодо самоізоляції осіб, які досягли 60 років, а також дозвіл одним суб’єктам господарювання працювати, а іншим – ні.

Згідно з поданням пленуму, акти Кабміну обмежують й інші конституційні права, що можливо лише в умовах надзвичайного або воєнного стану: права на підприємницьку діяльність і на доступ до медичної допомоги.

Водночас, на думку пленуму ВС, законом, яким до завершення карантину обмежено заробітну плату та грошове забезпечення працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ, а також народних депутатів, суддів, прокурорів та інших осіб, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, здійснено непропорційне втручання в майнові права цих осіб.