Степанов: Іноземці зможуть в’їхати в Україну лише з полісом страхування

Іноземці та особи без громадянства не зможуть в'їхати на територію України без полісу страхування витрат, пов’язаних з лікуванням COVID-19 та обсервацією.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час онлайн-брифінгу в суботу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Учорашнє рішення уряду передбачає, що іноземці та особи без громадянства не можуть перетинати державний кордон без наявного полісу страхування витрат, пов’язаних з лікуванням COVID-19”, - сказав міністр.

Водночас він наголосив, що вимога обов’язкової обсервації встановлюється лише для осіб, які прибувають з країн або є громадянами (підданими) країн зі значним поширенням COVID-19, де епідеміологічна ситуація гірша, ніж в Україні.

Як повідомлялося, станом на 13 червня в Україні підтверджено 30 506 випадків COVID-19, з них 753 за останню добу. Одужало на цей час 13 976 осіб, померло 880 людей.

За даними Worldometer, у світі підтверджено 7 742 069 випадків зараження коронавірусом, з них 428 362 летальні, одужало 3 967 418 осіб.