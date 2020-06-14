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Пробне ЗНО 2020: МОН і Мінфін визначаються, як повертатимуть гроші учасникам

Пробне ЗНО 2020: МОН і Мінфін визначаються, як повертатимуть гроші учасникам
16:59 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com
Учасникам пробного зовнішнього незалежного оцінювання, запланованого на 15 та 17 червня, повернуть кошти через неможливість його проведення.

Відповідний порядок готують МОН і Мінфін.

Про це інформують на офіційному сайті МОН. 

"Учасникам пробного ЗНО, яке заплановано на 15 і 17 червня, будуть повернуті кошти через неможливість проведення пробного ЗНО у закладах освіти. Таке доручення Уряду дав Президент Володимир Зеленський 13 червня 2020 року", - ідеться в повідомленні.

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Як зазначається, Міністерство освіти і науки спільно із Міністерством фінансів готують порядок повернення коштів учасникам пробного ЗНО через зміну формату проведення - зареєстровані учасники зможуть скласти пробне тестування не в закладах освіти, а вдома. Інструкцію, як скласти тести та отримати свій результат пробного ЗНО, розміщено на сайті УЦОЯО.

Повідомляється, що пробне зовнішнє незалежне оцінювання є добровільною та платною послугою для учасників. 

Вартість одного тестування складає від 138 до 150 гривень залежно від регіону. У вартість пробного ЗНО входить оплата послуг за укладання тестів, переклад цих тестів мовами національних меншин, підготовка, друк та комплектування тестових зошитів, бланків відповідей та інформаційних бюлетенів, доставка матеріалів до пункту тестування, оплата праці працівникам, які залучені до організації та проведення та виконання заходів із визначення результатів пробного ЗНО.

У 2020 році для виконання рекомендацій щодо безпечного проведення тестування регіональні центри оцінювання якості освіти також закуповували засоби індивідуального захисту та дезінфекції для пробного ЗНО.

Детальна інформація щодо повернення коштів учасникам пробного ЗНО буде розміщена на сайтах МОН та Українського центру оцінювання якості освіти після офіційного погодження.

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Як повідомлялось, Кабінет міністрів скасував проведення пробного зовнішнього незалежного тестування.

Наразі на сайті Кабміну опубліковано постанову № 480 від 12 червня, відповідно до якої пробне ЗНО виключено із переліку заходів, проведення яких дозволено у період карантину (у підпункті 4 пункту 3 постанови №392 виключено слово «пробне»).

У понеділок, 15 червня, мало відбутися пробне ЗНО з української мови та літератури. Пробне ЗНО з інших предметів заплановане 17 червня. 

Основна сесія ЗНО в Україні буде проведена з 25 червня до 17 липня 2020 року.

Раніше МОН через карантин змінило терміни вступної кампанії до вишів. Прийом заяв та документів триватиме з 13 до 22 серпня (для тих, хто вступає за результатами ЗНО), та до 16 серпня для вступників, що складатимуть вступні іспити в закладі вищої освіти.

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МОН, ЗНО, Мінфін.

Автор:

Телеграф
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