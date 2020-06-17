Як правильно реагувати на критику

Хтось взагалі сприймає навіть слабку критику як особисту образу. Ось три слова, які допоможуть розібратися в ситуації, не зіпсувавши при цьому відносин.
Ідеальних людей в природі не існує, тому завжди знайдуться ті, хто з великим задоволенням вас розкритикує.
3 слова, які обеззброять того, хто вас критикує
Говорите "Так!"
Вислуховувати претензії на свою адресу не завжди приємно. І наш перший крок повинен бути таким: втримати у вузді свої емоції. Визнайте за співрозмовником право на особисту думку.
Якщо суб'єкт сказав вам про те, що йому не по душі, значить, він налаштований на конструктивний діалог. У такій моделі поведінки значно більше простої людської зацікавленості, ніж у двозначному мовчанні або похвалі.
Спробуйте прийняти сторону свого візаві з ним погодитися. Це обеззброює противника. Чому? Коли людина висловлює претензію, вона готується отримати відсіч. Але коли замість бурхливої реакції або опору вона чує просте і ввічливе «спасибі», то занурюється в стан так званої «позитивної розгубленості».
Відповівши на будь-який докір «Так!» ми вже далі готові до з'ясування того, що ж сталося, і вести конструктивний діалог.
"Але..."
Аж ніяк не завжди чужі претензії збігаються з нашим особистим поглядом на дану ситуацію. І тут важливо висловити особисту позицію. Але це не повинно виглядати виправданням. Надайте об'єктивні факти. В результаті ваш візаві побачить, що ви маєте бажання розібратися в ситуації. Люди, всупереч нашій думці про них, готові прийняти багато і з багато з чим погодитися, якщо їм з повагою пояснити причини. В результаті інша людина зможе подивитися на ситуацію під іншим кутом зору.
Наше «але» підтримує нас і допомагає виявляти розумну твердість. Адже, визнаючи право співрозмовника висловити претензію, ми не повинні дозволяти сідати собі на голову.
"Давайте..."
Ось ми ввічливо і уважно вислухали претензію на свою адресу і висловили власну позицію, підкріплену аргументами. Тепер настав час постаратися прийняти спільне рішення. Щоб переконати людину, що ви з нею маєте спільні інтереси, вносіть взаємовигідні та коректні пропозиції.
Якщо ми відповідаємо на претензію за логікою «Так — але — давайте...», то негативний зворотний зв'язок спрацьовує нам на користь і дає можливість не лише дізнатися щось корисне та скоригувати певні моменти у своїй роботі, але і зміцнити відносини зі співрозмовником.
Право на помилку
Сприймати претензії нелегко, а ще важче — витягти для себе користь із ситуації. Є люди, які навіть легку критику сприймають болісно і не зовсім адекватно. Але чим більше людина морально й інтелектуально розвинена, тим більше вона припускає можливість найрізноманітніших думок про свою особистість і свою діяльність. Вона усвідомлює, що, як і всі, може помилятися. Визнавши за собою право на помилки, ми не витрачаємо енергію на те, щоб ховати їх від себе та оточуючих. І чим менше ми будемо боятися своїх помилок, тим менше будемо відчувати напругу. І тим більше у нас буде шансів на успіх. Коли ми відкриті до ймовірної критики, то розширюємо спектр корисної інформації і коло людей, які є її джерелами, а значить, і розширюємо можливості свого векторного зростання.
Не бійтеся критики і реагуйте на неї якомога спокійніше. Адже іноді трапляється так, що вас критикують тільки заради того, щоб вивести з себе. Втративши самоконтроль, ви стаєте вразливим не лише для подальшої критики, але й для чужого негативу. Тому головне правило в будь-якому спілкуванні — спокій і доброзичливість.