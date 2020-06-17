Як правильно реагувати на критику

Уникнути критики з боку працівників, адміністрації, родичів і просто знайомих часом досить складно. Але можна правильною реакцією звернути чужу критику собі на благо. Ось як це робиться, інформує Ukr.Media.

Хтось взагалі сприймає навіть слабку критику як особисту образу. Ось три слова, які допоможуть розібратися в ситуації, не зіпсувавши при цьому відносин.

Ідеальних людей в природі не існує, тому завжди знайдуться ті, хто з великим задоволенням вас розкритикує.

3 слова, які обеззброять того, хто вас критикує

Говорите "Так!"

Вислуховувати претензії на свою адресу не завжди приємно. І наш перший крок повинен бути таким: втримати у вузді свої емоції. Визнайте за співрозмовником право на особисту думку.

Якщо суб'єкт сказав вам про те, що йому не по душі, значить, він налаштований на конструктивний діалог. У такій моделі поведінки значно більше простої людської зацікавленості, ніж у двозначному мовчанні або похвалі.

Спробуйте прийняти сторону свого візаві з ним погодитися. Це обеззброює противника. Чому? Коли людина висловлює претензію, вона готується отримати відсіч. Але коли замість бурхливої реакції або опору вона чує просте і ввічливе «спасибі», то занурюється в стан так званої «позитивної розгубленості».

Відповівши на будь-який докір «Так!» ми вже далі готові до з'ясування того, що ж сталося, і вести конструктивний діалог.

"Але..."

Аж ніяк не завжди чужі претензії збігаються з нашим особистим поглядом на дану ситуацію. І тут важливо висловити особисту позицію. Але це не повинно виглядати виправданням. Надайте об'єктивні факти. В результаті ваш візаві побачить, що ви маєте бажання розібратися в ситуації. Люди, всупереч нашій думці про них, готові прийняти багато і з багато з чим погодитися, якщо їм з повагою пояснити причини. В результаті інша людина зможе подивитися на ситуацію під іншим кутом зору.

Наше «але» підтримує нас і допомагає виявляти розумну твердість. Адже, визнаючи право співрозмовника висловити претензію, ми не повинні дозволяти сідати собі на голову.

"Давайте..."

Ось ми ввічливо і уважно вислухали претензію на свою адресу і висловили власну позицію, підкріплену аргументами. Тепер настав час постаратися прийняти спільне рішення. Щоб переконати людину, що ви з нею маєте спільні інтереси, вносіть взаємовигідні та коректні пропозиції.

Якщо ми відповідаємо на претензію за логікою «Так — але — давайте...», то негативний зворотний зв'язок спрацьовує нам на користь і дає можливість не лише дізнатися щось корисне та скоригувати певні моменти у своїй роботі, але і зміцнити відносини зі співрозмовником.

Право на помилку

Сприймати претензії нелегко, а ще важче — витягти для себе користь із ситуації. Є люди, які навіть легку критику сприймають болісно і не зовсім адекватно. Але чим більше людина морально й інтелектуально розвинена, тим більше вона припускає можливість найрізноманітніших думок про свою особистість і свою діяльність. Вона усвідомлює, що, як і всі, може помилятися. Визнавши за собою право на помилки, ми не витрачаємо енергію на те, щоб ховати їх від себе та оточуючих. І чим менше ми будемо боятися своїх помилок, тим менше будемо відчувати напругу. І тим більше у нас буде шансів на успіх. Коли ми відкриті до ймовірної критики, то розширюємо спектр корисної інформації і коло людей, які є її джерелами, а значить, і розширюємо можливості свого векторного зростання.

Не бійтеся критики і реагуйте на неї якомога спокійніше. Адже іноді трапляється так, що вас критикують тільки заради того, щоб вивести з себе. Втративши самоконтроль, ви стаєте вразливим не лише для подальшої критики, але й для чужого негативу. Тому головне правило в будь-якому спілкуванні — спокій і доброзичливість.