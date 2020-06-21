Синоптики обіцяють теплий початок тижня, місцями дощитиме

Найближчої доби, 22 червня, погода більшої частини території України буде вологою і дуже теплою, трохи прохолодніше лише на заході країни, повідомляє Укргідрометцентр.

Очікуються короткочасні дощі, грози, в Карпатах – значні дощі, вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-20°, вдень 24-29°, в Карпатах 20-25°.

У Києві вночі місцями невеликий, вдень помірний короткочасний дощ, вдень гроза; температура вночі 18-20°, вдень 27-29°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві за весь час метеорологічних спостережень в день 22 червня найвища температура повітря була зафіксована на позначці 34 градуси тепла в 2019 році, а найнижча - вночі на позначці 6,3 градуса вище нуля в 1910 році.

У вівторок, 23 червня, в Україні очікуються короткочасні дощі, грози, вночі в Карпатах, на Прикарпатті, вдень у західних, місцями північних та Вінницькій областях — значні дощі. Вітер північно-східний, у південній частині південно-західний, 5-10 м/с, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м / с.

Температура вночі 14-19°, вдень у західних областях 19-24°, у північних 21-26°, на решті територій 24-29°.

У Києві 23 червня очікуються короткочасні дощі, грози. Вітер північно-східний 5-10 м/с, під час гроз поривчастий. Температура вночі 17-19° вдень близько 25°.

21 червня о 9.00 температура води в Чорному та Азовському морях була 22-26°; у Дніпрі в межах Києва – 21°.