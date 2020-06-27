Тимошенко про паводки на заході: Неприпустимо, щоб люди почувалися кинутими напризволяще

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявляє про необхідність і пріоритетність об'єднання зусиль для ефективної, комплексної підтримки й допомоги людям, відновлення регіонів, постраждалих від паводків у Західній Україні.

"Потрібна єдність усіх державних структур, усіх політичних сил. І діяти - негайно!" - закликала Тимошенко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Вона зазначила, що потерпілі мають уже зараз отримати можливості для облаштування, роботи та компенсації збитків.

"Неприпустимо, щоб люди почувалися кинутими напризволяще. Допомога потрібна вже зараз", - наголосила Тимошенко.

Обмеженість фінансових ресурсів держави не означає, що коштів для подолання наслідків стихії немає, упевнена лідерка партії. Вона нагадала про зловживання, викриті парламентською ТСК.

"Наразі необхідно повернути гроші, вкрадені під прикриттям податкової, та змусити "Нафтогаз" перерахувати 72 млрд грн, які він винен державі. Потрібна політична воля - гроші можуть і мають бути спрямовані на потреби людей", - зазначила Тимошенко.

Вона закликала вже на найближчому засіданні Верховної Ради невідкладно внести зміни до бюджету й зібрати фінансові ресурси, достатні для подолання наслідків стихії.

"Я точно знаю, що якщо у вівторок на засіданні парламенту ми всі діятимемо ефективно та швидко, як єдина команда, ми зможемо швидко дати людям ту допомогу, яка їм потрібна", - запевнила лідерка "Батьківщини".

Тимошенко переконана: країна зможе протистояти будь-яким викликам, якщо пріоритетом влади будуть потреби й інтереси людей.

"Саме люди мають бути в центрі уваги усіх гілок владі", - резюмувала Тимошенко.