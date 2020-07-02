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Поліція звітує: місяць роботи систем автофіксації виявило 700 тис. порушень ПДР

Поліція звітує: місяць роботи систем автофіксації виявило 700 тис. порушень ПДР
08:28 Сьогодні Телеграф patrolpolice.gov.ua Фото: Twitter
Протягом червня камери автофіксації порушень ПДР зафіксували майже 700 тис. порушень перевищення швидкості. Про це повідомляє заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький та пресцентр Патрульної поліції у Facebook.

“697 397 порушень швидкісного режиму водіями зафіксували камери автоматичної фіксації з 1 до 30 червня”, — написав Білошицький.

“Наразі порушникам направлено 398 410 постанов про перевищення швидкості. На сьогодні сплачено — 219 тисяч штрафів, на суму понад 31 мільйон гривень”, — повідомили у поліції. Раніше у МВС повідомляли, що ці гроші будуть направлені на оплату послуг “Укрпошти”, на оплату друку бланків, а решта буде направлена в бюджет для витрат на відновлення транспортної інфраструктури.

Білошицький додав, що за місяць роботи камер є позитивна динаміка — “зменшилась кількість зафіксованих порушень швидкісного режиму”.

“Якщо за добу 1 червня камери зафіксували 57 880 порушень, то за 30 червня було зафіксовано лише 13 325 фактів перевищення швидкості, що дає нам змогу говорити про зменшення кількості порушень у понад 4,5 рази”, — додав заступник голови Департаменту патрульної поліції.

У поліції додали, що наразі в столиці вже тестують інші можливості системи — фіксацію інших порушень правил дорожнього руху, зокрема таких як проїзд смугою громадського транспорту, фіксація порушень стоянки, виїзд на зустрічну смугу руху та проїзд пішохідними доріжками.

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Нагадаємо, з 1 червня по Україні запрацювали 50 камер системи автоматичної фіксації порушень ПДР.

Закон, яким вводиться автоматична фотозйомка і відеофіксація адміністративних правопорушень в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, вступив в силу ще на початку серпня 2015 року. На його реалізацію пішло майже п'ять років. Документ передбачає, що адміністративну відповідальність за порушення на дорогах, зафіксовані в автоматичному режимі за допомогою технічних засобів фото- і відеозйомки, несуть юридичні та фізичні особи, за якими зареєстровано транспортний засіб.

Повноцінний запуск системи спочатку планували здійснити 20 травня, але пізніше перенесли на 1 червня.

За перші 8 хвилин запуску системи зафіксували 262 випадки перевищення швидкості.

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Полиция, Автофиксация, ПДР, Порушення.

Автор:

Телеграф
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