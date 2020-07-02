Поліція звітує: місяць роботи систем автофіксації виявило 700 тис. порушень ПДР

Протягом червня камери автофіксації порушень ПДР зафіксували майже 700 тис. порушень перевищення швидкості. Про це повідомляє заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький та пресцентр Патрульної поліції у Facebook.

“697 397 порушень швидкісного режиму водіями зафіксували камери автоматичної фіксації з 1 до 30 червня”, — написав Білошицький.

“Наразі порушникам направлено 398 410 постанов про перевищення швидкості. На сьогодні сплачено — 219 тисяч штрафів, на суму понад 31 мільйон гривень”, — повідомили у поліції. Раніше у МВС повідомляли, що ці гроші будуть направлені на оплату послуг “Укрпошти”, на оплату друку бланків, а решта буде направлена в бюджет для витрат на відновлення транспортної інфраструктури.

Білошицький додав, що за місяць роботи камер є позитивна динаміка — “зменшилась кількість зафіксованих порушень швидкісного режиму”.

“Якщо за добу 1 червня камери зафіксували 57 880 порушень, то за 30 червня було зафіксовано лише 13 325 фактів перевищення швидкості, що дає нам змогу говорити про зменшення кількості порушень у понад 4,5 рази”, — додав заступник голови Департаменту патрульної поліції.

У поліції додали, що наразі в столиці вже тестують інші можливості системи — фіксацію інших порушень правил дорожнього руху, зокрема таких як проїзд смугою громадського транспорту, фіксація порушень стоянки, виїзд на зустрічну смугу руху та проїзд пішохідними доріжками.

Нагадаємо, з 1 червня по Україні запрацювали 50 камер системи автоматичної фіксації порушень ПДР.

Закон, яким вводиться автоматична фотозйомка і відеофіксація адміністративних правопорушень в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, вступив в силу ще на початку серпня 2015 року. На його реалізацію пішло майже п'ять років. Документ передбачає, що адміністративну відповідальність за порушення на дорогах, зафіксовані в автоматичному режимі за допомогою технічних засобів фото- і відеозйомки, несуть юридичні та фізичні особи, за якими зареєстровано транспортний засіб.

Повноцінний запуск системи спочатку планували здійснити 20 травня, але пізніше перенесли на 1 червня.

За перші 8 хвилин запуску системи зафіксували 262 випадки перевищення швидкості.