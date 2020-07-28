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Вівторок, 28.07.2020
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ВООЗ спростовує "сезонність" пандемії коронавірусу

ВООЗ спростовує "сезонність" пандемії коронавірусу
17:24 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
Всесвітня організація охорони здоров'я визнала, що пандемія коронавірусу не залежить від сезонності, як це відбувається з грипом чи іншими схожими захворюваннями. Вірус SARS-CoV-2 має одну велику хвилю поширення.

Про це повідомляє Anadolu.

"Хоча у минулому була тенденція у респіраторних вірусів мати різні сезонні хвилі, цей вірус поводиться інакше. Це той випадок, де ми мусимо не втрачати пильність, вірус вивчає нашу поведінку, як і ми вивчаємо його", - сказала речниця ВООЗ Маргарет Гарріс, відповідаючи на запитання на щоденному брифінгу ООН у Женеві про те, чи хвороба COVID-19 є сезонним явищем.

"Цей вірус адаптується до будь-якої погоди. Ми все ще у першій хвилі.

"Це буде одна велика хвиля, вона іноді трохи йде вгору та вниз.

В Україні зафіксовано 919 нових випадків COVID-19

"Але зараз поняття першої, другої, третьої хвилі - насправді не мають сенсу", - додала речниця ВООЗ.

Згідно з останніми даними ресурсу Worldometer, у світі підтверджено 16 689 533 випадки зараження коронавірусом, зокрема 657 502 летальних, одужала від недуги 10 275 291 особа.

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Все по темі:

Погода, Пандемия, ВООЗ, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
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