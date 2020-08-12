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Карантин в Україні: Кабмін затвердив нові критерії

Карантин в Україні: Кабмін затвердив нові критерії
16:55 Сьогодні Телеграф Фото: facebook
В Україні затвердили нові критерії, за якими буде визначатися зона карантину в кожному регіоні.

Кабінет міністрів змінив критерії, за якими регіони України класифікуються за "зонами" захворюваності. Зокрема, були змінені показники, які визначають епідеміологічну ситуацію в регіоні.

Таке рішення було прийнято на засіданні уряду 12 серпня.

На засіданні міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні дуже швидко перейшли поріг в тисячу хворих в добу. Також зростає кількість людей, які госпіталізуються.

"Раніше ми рівень загрози визначали по 4 показниками: кількість ліжок, випадків, тестувань і динаміка зростання кількості випадків. Ми об'єднали два показника і зараз будемо визначати по 3 показниками: заповненість ліжок, тестування, рівень захворювань на 100 тисяч населення за 14 днів", - зазначив він.

За його словами, кількість тестувань має бути не менше 24 на 100 тисяч протягом 7 днів, показник захворюваності за 14 днів не повинен перевищувати базовий рівень захворюваності - 40 випадків на 100 тисяч за 14 днів.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу виявили ще 1 433 випадків коронавірусної хвороби.

Нагадаємо, влада готується до щоденного приросту в 2 000 хворих на день. Відзначається, що в разі такої статистика, смертність може зрости до 40-50 чоловік на добу.

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Кабмин, Карантин, Україна, нові правила.

Автор:

Телеграф
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