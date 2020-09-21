Маршрутка збила наречену Холодницького: перші деталі і фото з місця аварії

21 вересня в 11:30 в Львові по вул. Дорошенко, 25 сталося ДТП - маршрутка збила дівчину. Потерпілої виявилася Юлія Бойко - наречена колишнього керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.
Про це повідомило агентство "Українські новини" з посиланням на джерело в патрульної поліції.
Попередньо відомо, що Юлія отримала легкі травми. Сам Холодницький поїхав в лікарню, де перебуває його дівчина, перервавши відпустку.
Колишній керівник САП Холодницький цю ситуацію поки ніяк не коментує.
Нагадаємо, в селі Бокиївка Волочиського району Хмельницької області сталося ДТП за участю легкового автомобіля і вантажівки. В результаті події пошкодження отримали семеро осіб.