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Четвер, 08.10.2020
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Вийшла на ходу: українська зірка Instagram розповіла, як її ледь не викрав таксист

Вийшла на ходу: українська зірка Instagram розповіла, як її ледь не викрав таксист
09:34 Сьогодні Телеграф Фото: Instagram
Блогер Ася Міковіч, відома як "інфраструктурна муза України", поділилася історією того, як їй довелося вистрибувати на ходу з автомобіля неадекватного таксиста.

"Під'їхавши до мого дому водій почав вести себе неадекватно. Крапля розлитої води йому здалася морем. Служба підтримки пояснила, що йому варто робити в такій ситуації і, що здачу все ж слід повернути. На що він дуже гостро відреагував. Кинув трубку, натиснув на газ і почав кудись мене везти. Попередньо завершивши поїздку. тобто ніде не було даних, що я продовжую перебувати з ним. Зупинятися він не планував, як і відповідати на якісь питання. він просто кудись віз мене ", - написала Мікевіч.

Дівчина зазначила, що ця ситуація її дуже сильно насторожила.

"Тому я відкрила двері і кричала, щоб він зупинився. Він не зупинився. Але зменшив швидкість. Досить, щоб можна було вийти на ходу. Чим все і закінчилося в принципі", - повідомила вона, додавши що компанія-перевізник запропонувала їй компенсацію в 50 гривень.

"Але глобально то проблема не в перевізнику. А в тому, що будь-який дурень з правами може вести вашої дитини до школи. З судимістю або без, під кайфом чи ні, або НЕ спав добу", - підсумувала Мікевіч.

 
 
 
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Публикация от Ася (@asi_mikovich)

 

У коментарях до допису користувачі підтримали блогера.

 

Відома українська модель і зірка Instagram Ася Мікевіч називає себе "інфраструктурної музою України", вона публікує пікантні фото в соцмережах з метою привернення уваги громадськості до проблем в країні

Крім освітлення наболілих проблем, дівчина також займається суспільно-політичною діяльністю, так вона викладала Селфі з колишнім главою Мінінфраструктури Володимиром Омеляном, екс-керівником ОПУ Андрієм Богданом і мером Харкова Геннадієм Кернесом.

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Такси, Ася Микович.

Автор:

Телеграф
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