Коронавірус поставив два нових антирекорду в Києві

З початку пандемії в українській столиці померло майже 500 хворих COVID-19, понад 17 тисяч продовжують лікуватися.

Станом на ранок неділі, 11 жовтня, коронавірус COVID-19 поставив рекорд смертності в Києві за тиждень. Також в цей день зафіксували найменше випадків одужання.

Про це йдеться в ранковому зведенні РНБО.

За суботу, 10 жовтня, 12 випадків коронавірусу в столиці мало летальний результат, в той час як протягом тижня цей показник був на рівні 6-11 випадків. Всього в місті від ускладнень коронавірусу помер 481 чоловік.

Крім того, за день видужала всього 75 чоловік, хоча до цього фіксували 207-404 випадку щодня. Всього в Києві 9,7 тисяч видужали.

На 11 жовтня в Києві зафіксували 502 нових випадки зараження (сумарно вже майже 28 тисяч з початку пандемії), при цьому понад 17 тисяч осіб хворіють на сьогоднішній день.

Як "Телеграф" повідомляв раніше, за статистикою на 11 жовтня в Україні вже майже 5 тисяч осіб померли від коронавірусу.