Порушення правил польотів і погана підготовка екіпажу: названі причини аварії Ан-26 під Харковом

В уряді нарешті озвучили причини катастрофи літака Ан-26Ш, яка сталася 25 вересня 2020 на Харківщині під Чугуєвом. За словами віце-прем'єр-міністра України Олега Уруського, одними з головних причин вважають недостатню підготовку екіпажу та порушення правил виконання польотів.

Про це він заявив на засіданні Кабінету міністрів 28 жовтня.

За його словами це не єдині причини, були і інші.

В результаті розслідування урядовою комісією встановили ряд причин катастрофи Ан-26Ш:

зліт конвеєром (виконувався 6 польотів поспіль),

відмова системи управління двигуна,

порушення планової таблиці польотів.

"Першим небезпечним фактором, саме який спровокував подію, що в подальшому призвело до катастрофи літака, стала відмова системи ПРТ-24 з системи управління лівого двигуна, що о 20 годині 36 хвилин 5 секунд спричинило виникнення особливої ситуації", - заявив Уруський.

Відео засідання Кабміну 28 жовтня - YouTube:

Варто також нагадати, що родичі загиблих у катастрофі Ан-26 під Чугуєвом збиралися йти в суд, якщо провину в катастрофі літака покладатимуть на членів екіпажу.