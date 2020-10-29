Дощ з мокрим снігом і тумани: якою буде погода в Україні до кінця тижня

У п'ятницю, 30 жовтня, в Україні буде дощова погода, а на високогір'ї Карпат дощ буде з мокрим снігом.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

За даними синоптиків, 30 жовтня в західних і східних, вдень також у Вінницькій та більшості північних областей місцями невеликий дощ.

Найближчої ночі на Закарпатті та в Карпатах помірний дощ, на високогір'ї з мокрим снігом.

Вночі та вранці 30 жовтня в Україні, крім заходу, тумани. При цьому синоптики уточнюють, що видимість буде 200-500 метрів - це I рівень небезпеки, жовтий. Укргідрометцентр закликає бути уважними і обережними на дорогах.

Температура вночі 5-10 градусів тепла, вдень - + 9 ... + 14 градусів. На півдні до +17 градусів.

У вихідні в більшості областей пройдуть дощі. У суботу, 1 листопада в Карпатах з мокрим снігом, на півдні і сході країни місцями значні дощі. Припинення опадів очікується тільки в західних областях. Також 1 листопада температура знизиться на 2-3 градуси по всій країні.

У четвер, 29 жовтня, в Україні останній день теплою і сухої погоди перед майбутнім похолоданням.