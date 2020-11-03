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Хто такий Віталій Марків і чому його звільнення - велика перемога всієї України

Хто такий Віталій Марків і чому його звільнення - велика перемога всієї України
Оновлено 22:36 Вт, 3 Листопад 2020 Телеграф

У вівторок, 3 листопада, апеляційний суд в Мілані визнав невинним українського нацгвардійця Віталія Марківа, звинуваченого у вбивстві журналіста на Донбасі.

"Телеграф" зібрав нюанси цієї справи.

Зазначається, що Марківу зараз 31 рік, він родом з Хоросткова Тернопільської області, звідки підлітком переїхав до Італії разом з мамою і сестрою.

Там він провчився в коледжі, отримав італійське громадянство (зберігши українське), і працював діджеєм.

В кінці 2013 року в віці 24 років Марків повернувся на батьківщину і став активним учасником євромайдан, після якого вступив в Національну гвардію і відправився воювати на Донбас в розпал агресії Росії проти України.

У травні 2014 року він у званні заступника командира взводу добровольчого батальйону НГУ воював за Слов'янськ.

У тому ж районі 30-річний журналіст Андреа Роккеллі, 60-річний правозахисник Андрій Миронов і французький фотограф Вільям Рогелон в обхід заборони пробралися в зону бойових дій без розпізнавальних знаків "Преса".

30-річний журналіст Андреа Роккеллі і 60-річний правозахисник Андрій Миронов

24 травня 2014 року трійця поїхала до фабрики "Зевс", де бойовики угруповання "ДНР" влаштувалися біля розбитого товарного поїзда. Вони встигли зробити всього кілька фото, коли почався обстріл, - вижив тільки француз, Роккеллі і Миронов були вбиті на місці.

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Влітку 2017 року Марків полетів провідати маму в Італію і був затриманий в аеропорту за звинуваченням у вбивстві. У 2019 суд засудив його до 24 років позбавлення волі.

В Україні на найвищому рівні домагалися справедливості для Марківа, оскільки немає ніяких прямих доказів його провини в смерті журналіста, і потрібно враховувати, що Роккеллі поїхав на Донбас потайки, поки діяла заборона для преси.

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Все по темі:

Италия, Судьи, Донбас, Виталий Маркив, Андреа Роккелли, Україна, Вбивства, Вироки.

Автор:

Телеграф
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