Кінець епохи бідності так і не настав: чому так стрімко падає рейтинг Зеленського

Останні опитування показують, що українці розчаровані в представниках діючої влади та рух країни. Аналітик, політолог, кандидат політичних наук Олеся Яхно в коментарі «Телеграфу» пояснила причини того, що відбувається і оцінила перспективи партії влади.

«Цілком закономірно, що рейтинги представників влади - і Володимира Зеленського, і партії "Слуга народу "- знижуються. Адже багато передвиборних обіцянок (кінець епохи бідності, зниження тарифів і податків) виконаються з точністю навпаки. Економічна ситуація стала набагато гіршою, - підкреслює Олеся Яхно. - Причому обіцянки давалися на протиставленні себе попередникам. А тепер виявилося, що багато з того, за що так критикували минулу владу, насправді мало позитивний ефект. Багато звинувачення виявилися безпідставними, а обіцянки в масі своїй - не виконані ».

Коментуючи зростання недовіри до Зеленського, Шмигаля, Єрмака, аналітик пов'язує з величезною кількістю помилок, які робить чинна влада практично на всіх напрямках. Згідно з останнім соцопитуванням Центру Разумкова, 65,5% українців вважають, що події в нашій країні розгортаються в неправильному напрямку.

«Логічно, що рейтинги будуть знижуватися. Позиція влади розмита з багатьох питань. Тактика Зеленського і "Слуги народу" по утриманню виборців вже не працює. У підсумку - будуть набирати інші, - упевнена Олеся Яхно. - Питання лише в тому, наскільки рейтинг Зеленського і «команди» може розійтися по іншим політикам і партіям. І з тих, кого ми знаємо, і по потенційно новим проектам».

Зазначимо, що все менше українців готові голосувати за Зеленського. Як відомо, з 14 листопада в Україні вводиться карантин вихідного дня - в суботу і неділю не будуть працювати ресторани, кафе, ТРЦ, кінотеатри, спортзали.

Автор: Андрій Пітонов