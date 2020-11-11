У Разумкова знайшли коронавірус

Все більше політиків в Україні хворіють на коронавірус. Так, підступне захворювання не обійшло і голову Верховної Ради України Дмитра Разумкова.

Про свою хворобу він повідомив на сторінці у Фейсбук.

Таким чином, судячи з усього, наступний пленарний тиждень головувати в Раді буде не він.

А тим часом, в Україні ввели "карантин вихідного дня", який буде діяти тільки по вихідним і ймовірно триватиме до кінця року.

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