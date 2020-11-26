Спиртне в Україні подорожчає: за скільки можна встигнути купити алкоголь на Новий рік

Перед новорічними святами оборот лікеро-горілчаної продукції завжди збільшується. Заборона на роботу барів і ресторанів у вихідні дні, ймовірно, спричинить збільшення закупівель в роздрібних мережах. "Телеграф" проаналізував ситуацію на ринку і розповів, що буде з цінами на алкоголь в період новорічних свят і в новому 2021 році.

За що пили вчора

Варто відзначити, що за останні два роки вартість горілки виросла на 11%. Так, в 2018 році її вартість була 82,8 грн за пляшку 0,5 л, а в 2020 середня цифра піднялася до 92,5 грн за 0,5 «вогненної води».

Більш легкі алкогольні напої злітають в ціні легше. Українське вино зросло за 2 роки на 10% за вартістю. У 2018 пляшка 0,75 коштувала 60,5 грн, а в 2020 - 66,8 грн. Найбільше ціни собі не складе пиво, яке виросло аж на 18%. Зараз середня вартість бурштинового напою - 17,5 грн за пляшку 0,5 л. Але на цьому подорожчання не зупиниться.

За що будуть пити завтра

Кабмін збирається в наступному році ще підняти вартість алкогольного акцизу на 11,6% (постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2020 № 253). А це означає, що напої добре виростуть в ціні. У Мінфіні кажуть, що таке підвищення коливається від 7,8% до 30,5%. Подібні "ножиці" приведуть до суттєвого подорожчання всіх рідин з градусом.

За приблизними підрахунками мінімальна ціна на пляшку горілки підніметься з 89,4 до 92,93 грн; пиво - з 19,5 до 19,69 грн; коньяк з 128,32 до 131,85 грн; ігристе вино від 89 до 90,22 грн; кріплене вино від 49 до 49,78 грн.

Але лякатися поки рано, тому що згідно прогнозів, ціна може зовсім залишитися незмінною. Все залежить від якості напою і компенсації ціни за рахунок зниження маржі.

А що на Новий рік?

Судячи з того, що Кабінет міністрів планує в якості подарунка на новорічні свята повний локдаун, то крім як ходити один до одного в гості і влаштовувати невеликі застілля людям більше нічого не залишиться.

За даними Першого алкогольного порталу, серед марок так званого "елітного" пива найпопулярніші - Corona Extra, середня ціна - 31 грн за пляшку 0,355 і Hoegaarden Wit Blanche, середня ціна - 46 грн за банку 0,5.

Трьома вершниками міцного апокаліпсису стали горілка Absolut із середньою ціною в 292 грн за пляшку 0,7 л; ром Bacardi Oakheart, середня ціна - 269 грн за пляшку 0,7 л і настоянка Becherovka, середня ціна - 277,4 грн за пляшку 0,7 л.

Контрафакт ми вам категорично не рекомендуємо. А як відрізнити підробку від справжнього алкогольного напою читайте на нашому сайті в найближчі дні.

Автор: Олександр Poison Нечай