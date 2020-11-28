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Субота, 28.11.2020
Уже понад 12 тисяч летальних випадків: Україна третій день поспіль б'є рекорди коронавірусу
Уже понад 12 тисяч летальних випадків: Україна третій день поспіль б'є рекорди коронавірусу
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Уже понад 12 тисяч летальних випадків: Україна третій день поспіль б'є рекорди коронавірусу

Уже понад 12 тисяч летальних випадків: Україна третій день поспіль б'є рекорди коронавірусу
Оновлено 10:27 Сьогодні Телеграф Фото: twitter

У суботу, 28 листопада, в Україні зафіксували 16 294 нових випадки коронавірусу COVID-19 за добу, що стало черговим рекордом. Серед тих хто захворів 689 дітей і 631 медпрацівник.

Статистику опублікував на своїй сторінці в Фейсбук Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано - 1639 осіб;
  • летальних випадків - 184;
  • видужали - 8897 чоловік.

За весь час пандемії в Україні:

  • 709 701 хворих;
  • 335 135 видужали;
  • 12 093 летальних випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Києві (1739), Дніпропетровській (1599), Одеській (1350), Запорізькій (1067) і Сумській (1013) областях.

Відзначимо, що показники числа померлих і хворих з початку пандемії COVID-19 в Україні переступили за круглі позначки: вже понад 700 тисяч осіб заразилися, в той час як від ускладнень померли вже понад 12 тисяч українців.

Нагадаємо, в Україні вже третій день поспіль фіксуються рекорди за кількістю виявлених випадків коронавірусної інфекції. Так, вчора 27 листопада - 16 218 випадків, а днем раніше 26 листопада - 15 331 нових випадків COVID-19.

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Все по темі:

Статистика, Коронавірус, Covid-19, Захворюваність, Смертність.

Автор:

Телеграф
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