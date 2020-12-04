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П'ятниця, 04.12.2020
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Позбавив цноти прямо в машині: у справі фотографа Ктиторчука з'явився новий епізод - жертвою нібито була 12-річна дівчинка

Позбавив цноти прямо в машині: у справі фотографа Ктиторчука з'явився новий епізод - жертвою нібито була 12-річна дівчинка
10:10 Сьогодні Телеграф

3 грудня співробітники поліції Київської області було знайдено ще одна можлива жертва відомого фотографа Олександра Ктиторчука. Дівчинка вже дала свідчення про зґвалтування в 12 років.

Про це повідомили в матеріалі Обозревателя. 

За попередньою інформацією, фото з Мариною (ім'я змінено) були знайдені на комп'ютері фотографа. Після цього поліцейським вдалося встановити особу дівчинки, якій зараз 14 років - вона нібито вихованка інтернату. 

За словами джерела, ще восени 2018 роки Марина жила з матір'ю, яка пізніше від неї відмовилася. Під час чергової сварки дівчинка втекла з дому і зателефонувала своїй подрузі Ірині, яка приїхала до неї і почала заспокоювати. Потім подруга подзвонила своєму знайомому - Олександру Ктиторчуку, який нібито через деякий час приїхав до них в смт. Українка (Обухівський район Київської області. - Ред.) На автомобілі Mercedes Vito.

авто

Чоловік нібито запропонував дівчаткам разом відпочити і забрав їх до Києва. На прохання Іри Марина сіла поруч з фотографом, який був за кермом. 

За словами дівчинки, після цього чоловік почав торкатися її грудей. 12-річній дитині це не сподобалося і вона відштовхнула фотографа і запропонувала подрузі помінятися місцями. "Після цього чоловік почав мацати груди Іри", - говорила Марина. 

Уже в столиці фотограф разом з дівчатками пили алкоголь, який нібито купив чоловік. Після чого 12-річна дитина швидко сп'яніла і заснула на облаштованому ліжку в салоні мікроавтобуса. А ось прокинулася вона, тільки коли відчула, що її роздягають.

"Дівчинка відкрила очі і побачила фотографа, який знімав з неї одяг: шорти, кофточку і білизну", - розповів інформатор. Марина чинила опір, але дорослий чоловік був сильнішим і зґвалтував її. Варто відзначити, що тоді ще дівчинці було всього 12 років і вона була незайманою

салон авто

У той же час інформатори в правоохоронних органах зазначають, що під час обшуків у Ктиторчука був вилучений ноутбук, в якому і були знайдені фото оголеної Марини та інших дівчаток. 

Варто нагадати, що спершу Олександра Ктиторчука підозрювали в розбещенні неповнолітніх, але потім інкриміноване йому правопорушення змінили на згвалтування.

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Украина, Олександр Ктиторчук.

Автор:

Телеграф
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