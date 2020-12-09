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Середа, 09.12.2020
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Що буде заборонено під час січневого локдауну в Україні: з'явилася інфографіка

Що буде заборонено під час січневого локдауну в Україні: з'явилася інфографіка
13:35 Сьогодні Телеграф

Під час локдауна, який в Кабміні планують ввести з 8 по 25 січня, вступлять в силу ряд обмежень, які стосуватимуться відвідування громадських місць, роботи кафе і т.д.

"Телеграф" склав інфографіку, що буде можна, а що не можна в ці 19 днів.

Зокрема, буде заборонено робота всіх навчальних закладів, (крім дитсадків), кафе (крім тих, хто працюють на виніс і на доставку), закриття фітнес-залів, заборона на проведення масових заходів, забороняється робота ТРЦ, клубів, дискотек, музеїв ( крім історико-культурних заповідників).

У той же час, дозволяється робота магазинів, аптек, пошти, АЗС, ветклінік, банків, транспорту (без відсутності в салоні пассажирів, що стоять).

Інфографіка локдаун

Крім цього, карантин через коронавірус, який був прийнятий до 31 грудня, продовжать до 28 лютого 2021 року.

Як повідомлялося раніше, все більше українців підтримують посилення карантинних заходів в Україні.

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Все по темі:

Кабмин, Карантин, Коронавірус, Covid-19, Локдаун, інфографіки.

Автор:

Телеграф
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