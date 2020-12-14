Менше 6,5 тисяч випадків COVID-19 за добу: свіжі дані по коронавірусу в Україні

В Україні продовжує поширюватися коронавірус. Так на ранок 14 грудня в країні зафіксували 6451 новий випадок COVID-19. Зокрема, захворіли 355 дітей і 215 медпрацівників.
Про це повідомив глава Міністерства охорони здоров'я України Маским Степанов.
Варто відзначити, що в порівнянні з даними за 13 грудня (9176 випадків) видно значне зниження кількості заражень коронавірусом за добу.
За минулу добу:
З початку пандемії в Україні:
За останні 24 години найбільшу кількість випадків COVID-19 зареєстровано в місті Київ (605), Одеській (584), Київській (521), Дніпропетровській (461) та Запорізькій (440) областях.
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