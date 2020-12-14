Менше 6,5 тисяч випадків COVID-19 за добу: свіжі дані по коронавірусу в Україні

В Україні продовжує поширюватися коронавірус. Так на ранок 14 грудня в країні зафіксували 6451 новий випадок COVID-19. Зокрема, захворіли 355 дітей і 215 медпрацівників.

Про це повідомив глава Міністерства охорони здоров'я України Маским Степанов.

Варто відзначити, що в порівнянні з даними за 13 грудня (9176 випадків) видно значне зниження кількості заражень коронавірусом за добу.

За минулу добу:

госпіталізовано - 1895 осіб;

летальних випадків - 93;

одужали - 5154 людини;

проведено тестувань за добу - 25 582 (в тому числі методом ПЛР - 20493, методом ІФА - 5089).

З початку пандемії в Україні:

захворіли - 900 666 осіб;

одужали - 506 718 осіб;

летальних випадків - 15 247;

проведено ПЛР-тестів - 5 052 686.

За останні 24 години найбільшу кількість випадків COVID-19 зареєстровано в місті Київ (605), Одеській (584), Київській (521), Дніпропетровській (461) та Запорізькій (440) областях.

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