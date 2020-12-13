Люди до 30 в зоне риска: Голубовская рассказала, как изменился COVID-19 в Украине

Украина подходит к пику заболеваемости коронавирусом, а в больницах увеличивается число больных до 30 лет.

Об этом рассказала Обозревателю известный украинский врач Ольга Голубовская.

"Ситуация напряженная не только в Украине, но и во всем мире, особенно в странах Северного полушария. У нас она приближается к пику, сейчас один из наиболее тяжелых периодов", - сказала она.

По словам Голубовской, система здравоохранения испытывает колоссальную нагрузку. При этом растет число тяжелых больных, среди которых все чаще встречаются люди до 30 лет.

"Два месяца назад такого еще не было. Заболевание постоянно меняет клиническую картину и пока что в сторону утяжеления течения", - отметила она.

При этом среди них также встречаются и те, у кого нет никаких сопутствующих заболеваний.

Голубовская отмечает, что мир и Украина проходят адаптацию к новому патогену, а он в свою очередь адаптируется к людям.

"Чем это все закончится – точно неизвестно, есть разные прогнозы", - сказала Голубовская.

Напомним, ранее блогер Алексей Давыденко заявил, что власти Украины провалили подготовку к пандемии.