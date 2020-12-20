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Як в Україні відзначали День міліції і як привітати правоохоронців зі святом

Як в Україні відзначали День міліції і як привітати правоохоронців зі святом
09:01 Сьогодні Телеграф

У грудні 1990 року Верховна рада Української РСР прийняла закон "Про міліцію", який вступив в чинність 1 січня 1991 г. З цього моменту українські правозахисники відзначали своє професійне свято, яке припадало на 20 грудня.

Офіційно це свято було встановлено 17 листопада 1992 року по Указу Президента України №567/92.

Відзначимо, що в Росії таке ж аналогічне свято, День працівника органів внутрішніх справ, відзначається щорічно 10 листопада.

Вже після Революції Гідності в 2014 році в українському суспільстві виникла потреба змінити правоохоронну систему. Тому з досвіду Грузії виникла потреба створити Національну поліцію замість міліції. Спочатку День Національної поліції відзначався 4 серпня, але в 2018 році президент України Петро Порошенко переніс свято на 4 липня.

Такі зміни відбулися не так давно і багато як відставні, так і діючі правоохоронці в Україні звикли відзначати застаріле свято Дня міліції.

Незважаючи на те, що День поліції святкують влітку, ви можете привітати знайомих правоохоронців не тільки один раз на рік, - дивіться яскраві вірші, листівки і картинки українською для привітання.

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