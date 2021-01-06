Висока летальність та свята: МОЗ наполягає на введенні локдауна

У Міністерстві охорони здоров’я виступили проти перенесення та повного скасування жорсткого карантину, який планують ввести з 8 по 24 січня.

Про це повідомив голова МОЗ Максим Степанов під час брифінгу, 6 січня.

Перш за все, Степанов заявив, що він виступає рішуче проти скасування карантину через високі показники захворюваності. Так, щодня кількість хворих становить 5-7 тисяч осіб, а помирає близько 200.

Ситуація ускладнюється ще й новорічними святами, під час яких багато людей відвідують різні заходи та локації. Разом зі скасуванням карантинних заходів, це може стати причиною спалаху коронавіруса після канікул.

Нагадаємо, що введення локдауна в Україні - міра, яку уряд запропонував ще восени, запланована на 8 січня. Чим ближче «день Ч», тим більше суперечок виникає навколо необхідності цього заходу. Але влада, на чолі з МОЗ непохитна: повний карантин для країни є необхідністю.

У період локдауна в магазинах буде продаватися тільки певний перелік товарів, а питання з продажем побутової хімії досі залишається відкритим.

Як повідомляв Телеграф раніше, незважаючи на всі заяви влади, повний локдаун в Україні все ж можуть скасувати.